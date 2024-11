Apex Legends: ecco i campioni del Red Bull Legends Inn

Verhulst e Reps sono stati incoronati campioni del primo Red Bull Legends Inn , un torneo di coppia di Apex Legends ad alto rischio che si è tenuto presso l'iconico Godfrey Hotel di Chicago, Illinois, venerdì 8 novembre. Dopo un'intensa resa dei conti di fronte a un pubblico esaurito, Verhulst e Reps hanno superato altri 18 duo d'élite per aggiudicarsi il titolo e una quota del montepremi di 25mila dollari. Il duo di giocatori dei TSM ha messo a terra una prestazione impressionante nella competizione con vittorie consecutive nel round 3 e 4 che hanno dato loro un vantaggio iniziale dominante e che hanno mantenuto fino alla partita finale.

Da round di soli combattimenti a colpi di pugni alla restrizione delle Leggende utilizzabili, le squadre hanno gareggiato in nove round di sfide di gioco unici, ciascuno con un colpo di scena: i fan avevano il potere di influenzare le regole di gioco per tenere i giocatori sulle spine. Quando ogni squadra veniva eliminata a ogni round, poi, le luci della sua stanza sono state spente, trasformando l'esterno dell'hotel in un enorme tabellone segnapunti.

Il Red Bull Legends Inn ha trasformato l'hotel in un campo di battaglia per determinare i migliori duetti di Apex Legends, ma ha anche trasportato gli ospiti nel titolo battle royale con camere personalizzate, gadget esclusivi e molto altro. Ogni camera era inoltre dotata di configurazioni di gioco e monitor forniti dal partner ufficiale del Red Bull Legends Inn AGON by AOC.

L'evento è stato co-ospitato dai professionisti di Apex Legends preferiti dai fan e giocatori Red Bull iiTzTimmy e ImperialHal, che hanno riunito un impressionante roster di talenti di Apex Legends. I professionisti della Apex Legends Global Series Gild e Sikezz si sono assicurati il ??2° posto, mentre Monsoon e KIMCHILEE hanno ottenuto all'ultimo minuto il 5° posto con tre vittorie individuali. ImperialHal e iiTzTimmy hanno anche portato il loro stile distintivo alla competizione con una vittoria memorabile nel Round 2, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio dopo una rissa a suon di pugni nell'ultimo anello.

I fan che non hanno potuto tifare per i loro team preferiti di Apex Legends hanno seguito l'azione sui canali Twitch e YouTube di Red Bull dove gli analisti di Apex Legends NiceWigg, Greek e GlitterXplosion, hanno analizzato le giocate decisive e le manovre strategiche dall'interno del Godfrey Hotel. Nel frattempo i presentatori di sala GuhRL, Blaze e Fallout hanno offerto agli spettatori delle anticipazioni nelle camere dei giocatori.

-di Riccardo Lichene