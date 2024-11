Ecco la prima squadra mista di Honor of Kings: l'intervista a tre membri

Il Team Vitality sarà la prima organizzazione nell'ecosistema di Honor of Kings a mettere in campo una squadra mista al livello competitivo più alto. Con oltre 200 milioni di utenti registrati, Honor of Kings è uno dei MOBA più popolari al mondo e ha, soprattutto in Asia, una solidissima scena competitiva. Per questo motivo il Team Vitality ha deciso di partecipare alle competizioni tier 1 di questo titolo.

Noi abbiamo parlato con tre membri del team: Winter (Shi Ting Huang), roamer da poco più di tre mesi all'interno della squadra; YaoYao (allenatrice), sotto la cui guida i Vitality hanno raggiunto la top 8 nell'Honor of Kings International Championship 2023 ottenendo il miglior risultato per un team non asiatico nella storia del gioco; e Sya (coach), studentessa di giurisprudenza con un background eterogeneo, Sya ha dimostrato un'ottima capacità di costruire squadre forti e ha portato a molteplici vittorie.

Winter (Shi Ting Huang)

Com'è competere in una squadra mista? Percepisci delle differenze?

"È stata un'esperienza nuova per me, ma tutti gli altri giocatori sono miei amici, quindi l'atmosfera è sempre stata divertente e premurosa".

Com'è stata la risposta degli altri team e degli altri atleti? Sono accoglienti o ostili nei confronti della tua squadra?

"Tutti gli altri team sono stati molto gentili e rispettosi. Ho persino giocato con alcuni giocatori di altre squadre quando ero in Indonesia".

Senti una maggiore pressione dall'essere in una competizione tier 1?

"Sento una maggiore pressione semplicemente perché non voglio deludere i miei fan e la mia squadra".

YaoYao (coach)

Ci sono delle differenze nell'allenare una squadra mista?

"Allenare una squadra mista non è particolarmente diverso. Ci concentriamo sulle capacità e le personalità di chi gioca per creare fiducia e coesione, due cose fondamentali per il nostro successo".

Colmare il divario di genere è un obiettivo per il team?

"Penso che i giocatori lo vedano come parte integrante della dinamica del nostro team. Tutti sono trattati allo stesso modo finché sono abbastanza bravi. Gli esports sono naturalmente equi, qui l'abilità determina il rispetto".

Hai trovato la scena accogliente nei confronti di un team misto o c'è stata ostilità?

"La scena è stata accogliente nei confronti del nostro team. Gli esports rispettano le prestazioni prima di tutto, quindi finché performiamo bene, il genere non sarà mai un problema".

Sya (Manager)

Quanto avere un team misto è una scelta competitiva (questi erano i migliori giocatori disponibili indipendentemente dal genere) e quanto è una scelta di rappresentanza?

"Scegliamo i migliori giocatori indipendentemente dal genere e Winter è un'ottima scelta per la composizione del nostro team nell'HoK Championship 2024".

Perché gli esports per mobile sono più inclusivi dei titoli tradizionali, secondo te?

"Gli esports mobili sono più inclusivi grazie alla loro accessibilità: costi inferiori e l'uso diffuso degli smartphone consentono ai giocatori di diversi, di partecipare e di connettersi ai con più facilità".

C'è un modo in cui Honor of Kings è diverso dal resto del panorama degli esports per dispositivi mobili?

"Honor of Kings si distingue per le sue profonde radici nella KPL cinese. Durante il mio periodo al KIC 2022 e a Chengdu all'inizio di quest'anno ho assistito all'impressionante struttura del gioco, alla profondità strategica, ai personaggi diversi e alla forte comunità. In Cina, la sua popolarità è ovunque, persino i negozianti anziani ci giocano. Quest'anno abbiamo raggiunto così tante persone fantastiche, superando le barriere linguistiche attraverso la nostra passione condivisa per HoK, creando uno scambio culturale unico e globale".

-di Riccardo Lichene