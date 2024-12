Adidas e UFL insieme per celebrare il lancio del nuovo videogioco di calcio

Oggi, il nuovo videogioco di calcio free-to-play, UFL, ha rilasciato il suo trailer di lancio, ricordando ai giocatori "Why We Play" con il calcio al centro e celebrando l'inizio dell'accesso anticipato per gli utenti che hanno effettuato il preordine. L'accesso anticipato e contenuti di gioco esclusivi sono disponibili per coloro che hanno effettuato il preordine dei bundle UFL.

Creato da Strikerz Inc, UFL offre un'esperienza di gioco realistica e basata sulle abilità in cui i giocatori possono costruire, gestire e guidare i loro club di calcio nella scalata delle divisioni. Con la sua uscita ufficiale il 5 dicembre, UFL promette di rivoluzionare l'esperienza di simulazione calcistica per console. Il trailer offre ai fan un'occhiata al gioco, con gli ambasciatori di UFL e le icone del calcio Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Oleksandr Zinchenko e Kevin de Bruyne, con contenuti esclusivi che vengono svelati prima dell'imminente uscita del gioco. Inoltre, stelle del calcio come Fikayo Tomori, Paulo Dybala ed Emiliano Martínez fanno la loro apparizione nel trailer.

Il trailer svela anche la partnership di UFL con Adidas in veste di Global Season Partner, che collega i giocatori all'iconico marchio sportivo attraverso contenuti e funzionalità esclusive. A partire dal primo giorno di Early Access, i giocatori avranno accesso all'attrezzatura Adidas in UFL, con la collaborazione completa che verrà lanciata il 5 dicembre, insieme all'inizio della Stagione 1 di UFL e con il primo battle pass (Team Pass) di collaborazione.

Il Team Pass presenterà un'arena adidas unica con una mascotte personalizzata e celebrazioni uniche per i goal, nonché design ispirati ad alcuni dei franchise più iconici di adidas, dal football (Predator, F50) al Running (Ultraboost) agli Originals (Samba, Superstar e Adicolor). La partnership porterà anche contenuti di gioco aggiuntivi e bonus nella vita reale, disponibili per tutti i giocatori a partire dal 5 dicembre.

Commentando il trailer, Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc., ha affermato: "Con UFL, ci siamo concentrati sul catturare i momenti che rendono il calcio così emozionante, così i piccoli istanti memorabili che ci fanno tornare in campo. In definitiva, però, il motivo per cui giochiamo è qualcosa di personale e unico per ognuno di noi. Un grande ringraziamento a tutti coloro che si uniranno a noi durante l'accesso anticipato: apprezziamo davvero il vostro supporto e siamo orgogliosi di essere un team di sviluppo guidato dalla community, supportato da giocatori che sono stati con noi fin dall'inizio".