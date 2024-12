Ecco i campioni del mondo di PUBG Mobile nel 2024

Dopo mesi di competizioni, performance da ricordare e grandi emozioni, Dplus ha conquistato il titolo del PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2024 all'ExCeL di Londra. Il team sudcoreano ha dominato tutto il weekend, assicurandosi tre vittorie e 153 punti, e ora porterà a casa il titolo mondiale 2024, il trofeo ufficiale e la parte del leone del montepremi da 3 milioni di dollari, il più grande nella storia degli esports del Regno Unito.

Vetta del circuito globale di PUBG Mobile nel 2024, questa competizione di fine anno ha visto 16 dei migliori team da tutto il mondo sfidarsi in 18 partite divise su tre giorni. Con 94 eliminazioni, tre vittorie e molti altri piazzamenti sul podio durante il weekend, Dplus ha dominato la competizione.

"Vogliamo ringraziare i fan che ci hanno sostenuto dalla Corea fino a qui", ha detto un membro del team. "Vogliamo anche ringraziare il nostro allenatore, che non è potuto venire, per aver sempre creduto in noi".

Il team ha riflettuto anche sulla complessità dell'evento. "Amiamo essere qui e vedere i fan arrivare da tutto il mondo", hanno detto, sottolineando le emozioni uniche che gli esports portano al loro pubblico. Ora, con il prestigioso titolo PMGC in tasca, Dplus si è prefissata obiettivi ambiziosi per il 2025 e oltre. "Resteremo uniti e giocheremo un altro anno insieme per ottenere i migliori risultati", hanno affermato, guardando già al loro prossimo capitolo.

Il primo giorno del torneo è iniziato con una vittoria schiacciante del team mongolo Falcons Force con 11 eliminazioni. Passando alla seconda partita, Nigma Galaxy si è assicurata il Chicken Dinner, dopo un due contro uno da cardiopalma contro gli indonesiani Voin Donkey. Nella terza partita, invece, è stato il Team Spirit a fare la sua prima vera apparizione sotto i riflettori, conquistando il primo posto con un bel po' di eliminazioni, ma è stato 4Merical Vibes a mostrare davvero la potenza di un approccio aggressivo, con 23 kill che hanno fatto guadagnare al suo team la quarta vittoria. Il Team Spirit si è assicurato l'unica doppia vittoria della giornata nella quinta partita, prima che la fase si concludesse con un incredibile lancio di granate e un fianco di Dplus per conquistare il primo posto sul podio.

Come spesso accade in PUBG Mobile, il secondo giorno ha completamente sconvolto la classifica, con i turchi Regnum Carya Bra Esports che sono balzati dal dodicesimo al primo posto nel corso della giornata e iniziando con una modesta vittoria nella settima partita. Nuove tattiche e strategie hanno preso vita nel corso della giornata, con Regnum Carya Bra che ha utilizzato i veicoli per abbattere gli avversari, mentre altri team come DRX hanno dato priorità a degli aggiramenti rapidi degli avversari per assicurarsi facili eliminazioni. La giornata si è conclusa con Regnum Carya Bra al primo posto, con Dplus e DRX alle calcagna.

Nell'ultimo giorno di gare non c'era un vincitore chiaro in vista, con solo pochi punti a separare i primi cinque team. Influence Rage ha vinto il primo Chicken Dinner, con Nigma Galaxy e Regnum Carya Bra che hanno vinto i successivi due grazie a delle solide eliminazioni. É stata l'ultima partita della giornata a vedere la tensione maggiore, con inaspettati piazzamenti e incredibili prestazioni che hanno messo Regnum Carya Bra e Dplus testa a testa. Alla fine, è stata la squadra sudcoreana a trionfare, dirigendosi dritta verso la collina per assicurarsi una posizione difensiva dalla quale ha sbaragliato gli avversari.

James Yang, Senior Director di PUBG Mobile Global Esports, ha detto: "È stato un altro anno fantastico per PUBG Mobile Esports e assistere al torneo finale qui a Londra è stata una delle sue più grandi ricompense. Il PUBG Mobile Global Championship è sempre l'evento più atteso dell'anno e siamo molto grati a tutti i giocatori, allenatori, staff e fan che hanno dedicato il loro tempo per vivere insieme questo momento incredibile. Voglio fare grandi congratulazioni a Dplus per la vittoria e a tutti i team per aver dato il massimo. Non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno!". Qui vi raccontiamo tutti i cambiamenti in arrivo per questo circuito competitivo che domina la scena globale dei battle royale per dispositivi mobili.

-di Riccardo Lichene