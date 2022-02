Halo Infinite: come ottenere le ricompense da Twitch

Il prossimo grande torneo di Halo Infinite in Nord America si svolgerà questo fine settimana e, proprio come il Master dello scorso dicembre, i Twitch drop torneranno per i fan del multiplayer durante l'HCS Anaheim 2022 . L'evento dura dall'11 al 13 febbraio e i drop saranno disponibili sulle tre stream ufficiali di Halo su Twitch.

Come ottenere i Twitch Drop di Halo infinite

Questa volta, le skin disponibili si ispirano alla stagione invernale dell'HCS. Come nel caso del Master di Raleigh, più tempo passerete a guardare più skin e drop riceverete. Quando avrete guardato le stream abbastanza a lungo apparirà una notifica di Twitch in alto a destra nel vostro browser. Questo vi reindirizzerà alla sezione Drop del vostro account Twitch, dove potrete collegare il vostro account Xbox a quello di Twitch e riscattare i drop.

Halo: le ricompense del Master di Anaheim

Il primo drop, che si sblocca dopo un'ora di visione, è la skin per il fucile d'assalto a tema HCS. Con una colorazione a quattro colori, nero, bianco, blu e rosso, queste skin vi faranno notare sul campo di battaglia. Dopo due ore di tempo di visualizzazione sbloccherete il secondo drop: la skin HCS Winter Sidekick, per la pistola. L'ultima skin, che riceverete dopo tre ore di tempo di visualizzazione, è la skin HCS Winter Battle Rifle. Tutti questi drop possono essere ottenuti da uno qualsiasi dei tre stream su Twitch dedicati ad Halo sui canali di Halo, dell'HCS e dell'Xbox. Ma queste skin non sono le uniche ricompense dell'HCS Anaheim Major. Se guarderete un co-streamer partner dell'HCS per un'ora durante il fine settimana, otterrete una nuova tag e un nuovo emblema. Chiamato il Calice del Campionato, con una combinazione di colori blu, bianco e rosso, si abbina alle skin del primo set di drop. Le co-stream avranno il tag "drops available" per essere visualizzati.

Infine, se vi sintonizzerete per un'ora alle finali dell'HCS Anaheim, otterrete un ultimo drop: una posa celebrativa dell'HCS. Questo sarà disponibile solo il 13 febbraio, durante le finali, quindi assicuratevi di sintonizzarvi per collezionare tutti i drop di questo evento.