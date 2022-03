Mkers e Reply Totem: novità in vista su R6

Non ci sono ancora date ufficiali, ma il countdown per l’inizio del Pg Nationals potrebbe partire a giorni. Ci eravamo lasciati con la vittoria dei Macko Esports sui Mkers nella finale della Milan Games Week. Non c’è stata una vera e propria rivoluzione, ma il cambio di regolamento ha sparigliato le carte in tavola.

Import limitati nel Nats

A partire dal prossimo Spring Split, infatti, è stato limitato l’utilizzo di giocatori import all’interno del Nats. Un ritorno al passato, dunque, con ogni quintetto che avrà a disposizione un massimo di due slot per giocatori provenienti dall’estero. Un giusto compromesso, soprattutto alla luce di quello che abbiamo visto nel BeSerious. Il campionato di seconda divisione è entrato a far parte della galassia di Pg Esports e ha garantito due posti nella fase di Relegation (poi diventati tre con l’addio dei Nubbles, ndr). Uno è andato agli Esport Empire, squadra che ha dominato la regular season del BeSerious. L’altro, invece, agli Axoltl che hanno centrato in extremis la salvezza.

Mkers conferma per quattro player

Passiamo, intanto, alla più stretta attualità: i cambi nei roster. Squadra che vince non si cambia. I Macko hanno confermato in blocco il quintetto che ha portato a casa lo scorso Winter Split. Continuità è la parola giusta anche in casa Mkers. Aqui, Sasha, Lollo e Gemini faranno parte ancora del progetto. C’è da riscattare una finale persa. L’unica novità riguarda Dora (alla prima esperienza in Tier 3, ndr), che prenderà il posto di Scatto. Un azzardo per molti, non per i Mkers. Del resto, ci vuole coraggio e il precedente Sloppy-Lollo lascia ben sperare.

Reply Totem parte una nuova avventura

Dopo un’avventura incredibile con il roster francese, costellata da ottimi risultati sia in campo nazionale che in European Challenger, Totem riparte con un roster tutto italiano. Alessandro “Karyudo” Izzo, Tristan “Helgast7” Veivolo, Andrea “Zorzi” Zorzi, Riccardo “Rick” Insabato, Giorgio “Carzi” Infante e Luca “Kaste” Castellani (sostituto): saranno loro il nuovo volto del team neroverde per tutte le competizioni legate a Rainbow Six Siege.