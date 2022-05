Moda e Esports: nasce la Gucci Gaming Academy

Uno dei brand di moda più iconici al mondo ha deciso di compiere un ulteriore passo nel mondo del gaming. Dopo diverse collaborazioni presentate nel corso degli ultimi anni, sempre limitate a raccontare lo stile di vita e il gusto Gucci avvicinandolo al mondo dei più giovani, questa volta Gucci si lancia in un’iniziativa decisamente più profonda, andando a sostenere in prima persona la crescita dei giovani talenti competitivi insieme a una realtà consolidata come Faceit. Per farlo Gucci e Faceit hanno lanciato la Gucci Gaming Academy, il primo programma creato da un brand proveniente dal mondo del lusso che mira a fornire supporto e a potenziare i giovani talenti dell’esports, partendo da Counter-Strike: Go.

I primi quattro

La Fpl rappresenta uno dei primi e più importanti momenti di sviluppo di un giocatore, un panorama competitivo dove potersi mettere alla prova. È proprio da qui che Faceit e Gucci hanno già selezionato quattro giocatori dall’enorme potenziale: il prodigio polacco Lukasz “mwlky” Pachucki, 18 anni, il lettone M?rti?š “shadiyy” G?tmani, 19, Brajan “DGL” Lemecha dalla Polonia, 24, nonché il più alto attivo membro di Faceit, e il lituano Rokas "EspiranTo" Milasauskas, 20 anni. La Gucci Gaming Academy offre coaching individuale in-game, psicologico e fisico, hardware, accesso alle vaste reti di esports di Gucci e Faceit e molto altro. A partire da queste quattro stelle nascenti, l'obiettivo è continuare a far crescere il programma, con la selezione dei candidati in base alle prestazioni di gioco, nonché interviste per valutare i valori personali dei candidati, inclusa la loro attitudine al lavoro di squadra e l'approccio alla risoluzione dei conflitti.

L’attenzione alla salute mentale

Non solo professionismo e competizione: la Gucci Gaming Academy è stata progettata da Gucci e Faceti insieme ad alcune delle principali organizzazioni mondiali di salute mentale e fisica. Il programma fornirà infatti ai giovani professionisti della scena competitiva di Cs:go anche l'accesso al supporto psicologico individuale e di gruppo e vedrà Gucci e Faceit collaborare direttamente con l'OMS e con Mindwork: "Accogliamo con favore gli sforzi di Gucci e FACEIT per incoraggiare le loro grandi comunità online a prendere le misure necessarie per una migliore salute e benessere", ha affermato Andy Pattison, Team Lead of Digital Channels presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. “Dobbiamo continuare a raggiungere le persone con messaggi sanitari salvavita dove si trovano, nel palmo delle loro mani”.