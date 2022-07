Masters di Copenhagen: trionfa l'Europa

L’Europa è tornato sul tetto della scena competitiva di Valorant, tactical shooter di Riot Games, con la vittoria in finale dei Funplus Phoenix, secondo seed degli Emea Challengers che è riuscita finalmente ad avere la possibilità di esprimere tutto il proprio potenziale. I Funplus Phoenix sono cresciuti lungo il corso del torneo, partito nella fase a gironi in cui si sono classificati come secondi grazie alla vittoria sui giapponesi Norhteption. Poi l’approdo al Winner Bracket, la sconfitta netta per 2-0 contro i Fnatic e la ripartenza dal tabellone inferiore: fuori i Guild Esports, poi la rivincita prima contro i Drx e poi contro i Fnatic con la musica totalmente cambiata dopo il ritorno di Suygetsu. Infine la vittoria, per molti a sorpresa, contro gli Optic Gaming, e quella contro i Paper Rex in finale a Mappa 5 per 3-2.