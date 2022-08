Rainbow Six Siege: chi è Grim, il nuovo operatore

Ubisoft ha sempre avuto tra le mani uno dei prodotti dal potenziale più inespresso con Rainbow Six. Un videogioco che offre uno scenario competitivo fruibile per tutti: dai cosiddetti videogiocatori casuali agli appassionati. Negli ultimi anni, però, Siege ha perso quel pizzico di magia. Più per i problemi irrisolti, come il fenomeno dei cheater, che per i gadget sempre più futuristici introdotti all’interno del videogioco.