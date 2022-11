Chi ha vinto il Major di CS:GO di Rio de Janeiro

Dopo essere stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, Esl e Valve hanno voluto mantenere la promessa di portare uno dei più importanti eventi esports in una delle nazioni che più ha contribuito con squadre e talenti a fare la storia di Counter-Strike: Go. L’IEM Rio Major 2022 ha portato le migliori 24 squadre al mondo a sfidarsi per conquistare il milione di dollari di montepremi e il titolo di vincitore di un Major, accompagnati da un pubblico che non ha mai smesso di tifare, in particolare quando una delle due squadre era brasiliana: i Furia sono stati sotto questo profilo coloro che ne hanno maggiormente beneficiato, essendo arrivati più in fondo nel torneo e dopo aver chiuso in Top 4.