Rainbow Six, Solar Raid in arrivo

Sempre più attenzione verso i giocatori. Sembrerebbe il classico segreto di Pulcinella che ogni publisher dovrebbe seguire. Eppure, non è mai scontato, soprattutto non è mai facile riuscire a metterlo in pratica. Ubisoft ha sempre avuto tra le mani uno dei prodotti dal potenziale più inespresso con Rainbow Six Siege. Un videogioco che offre uno scenario competitivo fruibile per tutti: dai cosiddetti videogiocatori casuali agli appassionati. Rainbow Six ha toccato vette altissime, ma con il passare degli anni ha perso un pizzico di magia. L’arrivo della nuova stagione, però, dovrebbe essere la classica ventata di aria fresca.