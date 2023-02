CoD Warzone stagione 2: i loadout per dominare compreso l'SO-14

I cambiamenti introdotti con la seconda stagione di Warzone 2 sono stati pochi ma buoni. C'è un bilanciamento leggermente più equilibrato tra armi, equipaggiamento e strumenti di sopravvivenza con una notevole eccezione: è tornato il DMR (o quasi). Chi ha seguito l'andamento del meta di Warzone nei suoi primi 2 anni di vita ricorderà con orrore i mesi in cui il DMR , un fucile da ricognizione, è stato l'unica arma che si vedeva in giro. Il motivo era semplice: aveva un time to kill esageratamente basso e poteva portarlo a casa anche dalla media distanza. Il nostro primo loadout sarà incentrato sul suo erede, l'SO-14 , e su come trasformarlo in una macchina di morte. Nel caso non vogliate farvi odiare da ogni avversario che sconfiggerete, abbiamo anche aggiunto un paio di opzioni leggermente meno efficaci.

SO-14 Loadout: Warzone 2.0

Rapido, preciso, immobile, insomma, un must al momento tanto in Warzone quanto in DMZ, l'SO-14 è una garanzia con gli accessori giusti. Ci vuole qualche ora a ottenerli tutti ma il risultato finale vi garantirà diverse vittorie, soprattutto negli 1v1. Per i più malvagi, poi, vi basterà sostituire il caricatore da 20 colpi standard con quello da 50 e la vostra casella dei messaggi si trasformerà in una fossa di acido. Ecco il loadout perfetto per dominare in Warzone 2.0 con l'SO-14.

Volata: Bore-490

Canna: Boremaster 22″

Sottocanna: FTAC Ripper 56

Munizioni: 7.62 Alta Velocità

Ottica: VLK - 4.0

Minibak Loadout: Warzone 2.0

Hanno provato a nerfarlo in mille modi ma il Minibak torna sempre. Questa mitraglietta controllabile e accurata è un bisturi nelle mani giuste e con il nostro loadout potrete affinare le vostre abilità da dai del movimento per massimizzare il suo TTK stellare nelle corte distanze. Dopo il nerf della Fennec, il Minibak è saldamente al primo posto nel reparto mitragliette e con questo loadout abbiamo puntato ad azzerarne il rinculo e ad aumentarne ancora di più la mobilità.

Volata: Bruen Pendulum

Laser: FSS OLE-V Laser

Calcio: Oztrezat Stock

Impugnatura: Demo X2 Grip

Caricatore: Minibak Grip Mag

ISO Hemlock: Warzone 2.0

Questo fucile d'assalto è così potente nel combattimento a media e corta distanza che è appena stato bannato dalla modalità competitiva di Modern Warfare 2 ma nulla vi impedirà di imbracciarlo tra le strade di Al Mazra. É appena arrivato con la nuova stagione e già promette di sbilanciare completamente il meta. Se non puoi batterli unisciti a loro, diceva il detto, e con questo loadout anche voi potrete sfruttare al meglio questo nuovo fucile d'assalto.

Volata: Sakin Tread-40

Canna: Fielder-T50

Sottocanna: Agent Grip

Ottica: Cronen Mini-Pro

Impugnatura: Phantom Grip