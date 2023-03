Valorant: la vittoria dei Gmt dal vivo

I Gmt Esports hanno conquistato il trofeo di campioni d’Italia durante la prima finale dal vivo del circuito ufficiale nazionale di Valorant . Lungo il corso del campionato i Gmt hanno scalato la vetta della classifica nonostante un inizio di stagione disastroso. Durante l’atto finale del torneo, realizzato dal vivo dal tournament organizer PG Esports, i Gmt hanno mantenuto i nervi saldi e chiuso il match per 3 a 1 contro i super favoriti della vigilia, i Dsyre. Marco "HearthBeat" Soffia e Martin "marteen" Pátek , giocatori dei Gmt, hanno dichiarato di aver capito di avere la vittoria in pugno già durante la prima metà dell’ultima mappa: “Il nostro attacco su IceBox è impeccabile. Sapevamo che era fatta”.

3.000 spettatori in streaming

Gli occhi di tutti gli appassionati Italiani di Valorant però non erano puntati solo sulle due squadre protagoniste della finale, ma anche sull’evento stesso: si trattava infatti del primo evento dal vivo per la nuova competizione italiana introdotta quest’anno, nonostante non fosse aperta al pubblico ma solo ad alcune figure di spicco della scena competitiva. In streaming la finale del campionato ha comunque registrato circa tremila spettatori, quasi il triplo della media di fan che ha seguito assiduamente l’intera Valorant Challenger League Italy.

L'importanza del co-stream

La Grand Final del primo campionato italiano di Valorant, Rinascimento, è stata inoltre trasmessa anche sul canale Twitch di Giorgio “Pow3r” Calandrelli, streamer che negli ultimi tre mesi ha registrato oltre un milione di ore seguite. Il co-streaming di Pow3r è frutto di una scelta dettata da esempi a livello internazionale, dove il condividere la propria trasmissione su diversi canali, anche di singoli individui, è routine quotidiana. Pg Esports ha indicato il co-stream come necessario per coinvolgere più persone e creare più interesse verso la competizione. “Siamo consapevoli che magari può togliere dei numeri alla diretta ufficiale ma dall’altro lato permette di raggiungere delle persone che prima non conoscevano il campionato e che adesso, grazie a Pow3r, inizieranno a farlo”, ha commentato Giulia Reginato, Product Owner della Valorant Challenger Italy.