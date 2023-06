Gear UP Booster X Exeed in vista del mondiale di Cod

In vista del mondiale di Call of Duty Exeed annuncia la nuova partnership con Gear UP Booster. Non poteva esserci palcoscenico migliore di una competizione mondiale per dare il via ad una collaborazione tra due realtà ambiziose, accomunate dalla meticolosità con cui affrontano le rispettive sfide.

SniperPigna eccellenza italiana

Così, con precisione e cura dei dettagli, Exeed ha portato Sara “SniperPigna” Pigna a guidare, oggi, uno dei 25 team impegnati nelle World Series di Warzone. E così, con scrupolosità e concentrazione sull’obiettivo, Gear UP Booster fornisce a moltissimi giocatori il suo servizio di ottimizzazione dei giochi che riduce la latenza, previene la perdita di pacchetti e stabilizza la connessione di rete.

Il progetto Gear UP Booster X Exeed è specificamente dedicato a Call of Duty, ma allargato a tutto il panorama videoludico, in particolare nella sua versione competitiva, dove alte prestazioni e bassa latenza possono contribuire con decisione sul risultato finale.

Una partenership strategica

"Siamo molto contenti di questa sponsorship”, il commento di Federico Brambilla, presidente di Exeed, “che punta a migliorare l'esperienza di gioco da casa dei nostri giocatori. La sezione di Call Of Duty rappresenta solo un punto di inizio per questa lunga e duratura collaborazione con l'azienda di Singapore. Sara ‘SniperPigna’ Pigna insieme a ‘Rekins’, ‘P1bo’ e ‘Duke’ saranno i testimonial di questa campagna di comunicazione relativa al servizio che Gear Up offre e siamo convinti dei risultati che conquisteremo insieme."

Grande entusiasmo anche da parte di Gear UP Booster, con il regional responsible Europe, Wubo Zhou, che si definisce “entusiasta di collaborare con l’eccezionale gruppo di Exeed. L'obiettivo è quello di migliorare le loro prestazioni di gioco con una tecnologia all'avanguardia e un supporto importante. Exeed rimane per noi un partner strategico scelto già da grosse altre aziende come Red Bull, Adidas, Lg Oled Evo e Openfiber, e siamo molto contenti di iniziare questa collaborazione con loro.”