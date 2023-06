Dsyre nuovi campioni italiani di Valorant: adesso l’Europa

Con un 3-0 fulminante i Dsyre tornano sulla vetta d’Italia di Valorant sconfiggendo gli ormai ex-campioni in carica Gmt Esports. Le due squadre si erano già scontrate nel torneo primaverile della Challengers League nazionale, ma furono i Gmt a far capitolare il regno dei Dsyre dopo una stagione quasi immacolata. Dopo la sconfitta ad un passo dal titolo, i Dsyre hanno faticato a riportare in campo performance dominanti durante il torneo estivo, che invece ha visto i Gmt fare da padroni. La finale, organizzata da Pg Esports dal vivo nel Vodafone Theatre di Milano, ha però dato l’opportunità ai giocatori di competere davanti ad un pubblico e dimostrare a tutti i frutti di un duro lavoro.

Parola ai giocatori

“Questa vittoria è stata frutto di tanti sacrifici, scelte di coraggio e sconfitte che non ci hanno mai demoralizzato, ma anzi ci hanno insegnato tanto”, ha commentato Yari "CaydeN" Olmi, giocatore dei Dsyre. Cayden ha ringraziato i suoi compagni e lo staff dell’organizzazione per essere riusciti a creare una grande famiglia che funziona sia a livello lavorativo che relazionale, e soprattutto che lo aiuta costantemente a migliorarsi. “Il nostro obiettivo è sempre stato vincere, raggiungere il primo posto per qualificarci al VCT Emea Ascension da Campioni d'Italia”, ha continuato il giocatore. Con questa vittoria infatti i Dsyre saranno i primi rappresentanti italiani al torneo di Valorant Challengers Ascension di quest’anno, valido per qualificarsi nella massima serie competitiva continentale a cui tenteranno di arrivare tramite la fase preliminare anche gli sconfitti Gmt.

Una preparazione a 360°

Il coach Simone “simoz” Giovannini ha attribuito la vittoria ai dettagli fondamentali della preparazione di un atleta, come la preparazione fisico-mentale prima della partita. “Un grande ringraziamento va al supporto di risorse, soprattutto umane, che Dsyre ha messo in campo e i nostri tifosi. Ci hanno sostenuto fino al round finale, incitando la squadra e trasferendoci il boost extra di adrenalina di cui c’era bisogno”. Anche Simoz ha presentato i Dsyre come una famiglia. Un gruppo di grande carattere con tante personalità proattive che non mancano di confrontarsi spesso su quale sia la direzione migliore da prendere. Ma la grande professionalità e della dedizione con le hanno affrontato questo percorso hanno dato i propri frutti durante la finale.

Investire nel futuro dell’Italia

Impegno, coesione e dedizione dell’intera organizzazione sono le necessità base che secondo Andrea Cibelli, Presidente di Dsyre, sono servite a raggiungere gli obiettivi prefissati da più di un anno. Ma l’ascesa dei Dsyre non è terminata con la vittoria del campionato italiano. “Continuiamo ad investire in quello che crediamo essere un progetto vincente che, mentre prende forma, continua anche ad evolvere in molte direzioni,” ha commentato Simone Mingoli, CEO dei Dsyre. “Il nostro impegno è pari alla voglia che abbiamo di spingere gli esports in Italia al livello successivo e presto saremo pronti a raccontarvi di più”.