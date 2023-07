Valorant, Riot Games sorpreso dalla lega italiana

Il successo del 2023

Borowka è partito dalla fine dei vari campionati Vcl. “Tra Spagna, Italia e Portogallo ci sono stati dei finali da vero thriller. Un livello di gameplay altissimo che ha stupito molti. In particolare ha colpito il match tra i Joblife e i Gentle Mates in Francia che ha portato oltre 171.000 spettatori a guardarlo”. Poi la domanda diretta sulle due nuove leghe create quest’anno, Portogallo e Italia, precedentemente accorpate alla Vcl spagnola. “Non penso che avrei potuto aspettarmi di più di quanto hanno fatto vedere. Entrambe hanno proposto una grandiosa stagione inaugurale e mostrato alle altre leghe che non hanno nulla in meno rispetto alle più blasonate”.

La sorpresa Rinascimento

In merito alla lega italiana nello specifico, Borowka ha aggiunto che “Dsyre e Gmt hanno mostrato costantemente un altissimo livello di gioco per tutta la stagione. Si sono spinte ben oltre i propri limiti, dimostrando in appena un anno di meritare un proprio campionato. Anche con i risultati internazionali, come visto nella prima parte dell’Ascension. Sono certo che non passerà troppo tempo prima di vedere un team italiano al Vct Emea”. Rinascimento, competizione organizzata e gestita da Pg Esports, era stato presentato in collaborazione con Riot Games a fine dicembre.

La crescita dell'esports italiano di Valorant

Rispetto ai precedenti tornei italiani di Valorant il salto di interesse è stato palese con un picco di spettatori di 2988 durante lo Split 1 e di 2564 durante lo Split 2. In generale sono state viste rispettivamente 95.767 e 80.197 ore tra i due canali Twitch e Youtube di Pge, senza considerare i co-streaming. Inoltre entrambe le finali sono state giocate dal vivo. La seconda in particolare ha portato oltre 300 spettatori a seguire al Vodafone Theatre il match tra Gmt e Dsyre che ha consegnato ai secondi il titolo di campione di Rinascimento.