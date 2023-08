I "cattivi" vincono su Valorant: gli Evil Geniuses sono i campioni del mondo 2023

Nel cuore di Los Angeles, una folla di 11.500 appassionati si è riunita dal vivo al KIA Forum insieme a oltre 1,3 milioni di spettatori online che hanno assistito a un'epica battaglia durante la finale dei VALORANT Champions. I nordamericani Evil Geniuses hanno affrontato i Paper Rex, rappresentanti della regione dell’Asia Pacifica, in una partita intensa culminata con la vittoria degli EG per 3-1.

Giocare in casa

L'atmosfera al KIA Forum era elettrizzante, con cori di fan da tutto il mondo a riempire l'aria. Gli Evil Geniuses sono stati travolti dall'ondata di sostegno da parte dei fan nordamericani, con cori di "U-S-A! U-S-A!" che hanno accompagnato ogni fase della partita, creando non solo un'atmosfera incredibile, ma anche aggiungendo un’ulteriore pressione emotiva sulla squadra stessa.

Come scrivere la storia

La vittoria dei VALORANT Champions 2023 ha segnato un momento storico. Non solo perché è il primo evento del tactical shooter di Riot Games a essere ospitato nel Nuovo Continente ma anche il primo a essere vinto da una squadra nordamericana. La vittoria degli Evil Geniuses ha acquisito un significato speciale grazie a Christine "Potter" Chi, l'allenatrice della squadra. Potter è stata finora l'unica donna ad allenare una delle 30 squadre partecipanti al VALORANT Champions Tour, e l’unica a vincere un torneo Major negli esports. La sua capacità di guidare gli EG alla vittoria ha dimostrato che le donne possono avere un ruolo di rilievo nel panorama competitivo degli esports, tradizionalmente dominato dagli uomini.

Un nuovo livello per il Nord America

La vittoria degli Evil Geniuses ha rappresentato anche un incredibile balzo in avanti per la squadra stessa che ha iniziato l’anno da una posizione critica per poi dimostrare il proprio valore con impegno e determinazione. La guida di Potter ha svolto un ruolo cruciale nel trasformare gli Evil Geniuses da una delle “peggiori squadre del mondo" a campioni mondiali di VALORANT, dimostrando nel corso della stagione l'evoluzione della scena competitiva nella regione nordamericana. L'apice di questa trasformazione è stato il giocatore emergente Demon1: le sue prestazioni straordinarie gli hanno permesso di guadagnare il titolo di miglior giocatore del torneo. Ma non era solo lui in campo: giocatori come C0M, Ethan, jawgemo e Boostio hanno più volte dimostrato il loro valore contribuendo a questa trionfante vittoria.

Batman e Elon Musk

L’evento ha fatto convergere influencer, giocatori professionisti e anche personaggi di spicco a sorpresa come Elon Musk e Ben Affleck. La loro partecipazione all'evento ha gettato ancora più luce sul crescente impatto degli esports e sulla loro capacità di attirare l'attenzione di personalità di rilievo di tutti i settori.