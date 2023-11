Fnatic dominatori di Valorant: loro anche il Red Bull Home Ground

Nelle fasi a gironi di venerdì, sia Fnatic che FUT Esports hanno offerto prestazioni dominanti, ottenendo un 2-0 e qualificandosi immediatamente per le semifinali. Nel primo turno, FUT Esports ha disputato una partita particolarmente dominante contro i campioni in carica di 100 Thieves, sconfiggendoli con facilità per 13-3 e mostrando al mondo che non sono venuti solo per giocare, ma per vincere. I fan locali potrebbero essere rimasti delusi dal fatto che due delle tre squadre giapponesi, SCARZ e Fennel, sono state eliminate nelle fasi a gironi, mentre Cloud9, DRX, 100 Thieves e ZETA Division sono passate ai playoff di sabato.

I playoff sono iniziati con una vittoria dominante per 2-0 di DRX su 100 Thieves, il che significa che un nuovo campione sarebbe stato incoronato in questo Red Bull Home Ground. La divisione Cloud9 vs ZETA è stata molto più combattuta, con ZETA che ha conquistato la prima mappa prima che una forte inversione di tendenza da parte di Cloud9 gli permettesse di conquistare le due mappe successive e la vittoria. I Cloud9 hanno proseguito la loro performance nelle semifinali, vincendo per 2-1 contro FUT Esports, la squadra migliore delle fasi a gironi del venerdì. Dall'altra parte del gruppo, Fnatic non ha fatto prigionieri con DRX, consentendogli di vincere solo 7 round in due mappe e di passare alla Gran Finale.

L’atto finale del Red Bull Home Ground

La fase finale della competizione, come anticipato, ha visto i Cloud9 affrontare i Fnatic in un match su 5 mappe che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. I Fnatic hanno conquistato la prima mappa, prima di perdere le due successive consegnando ai Cloud9 il championship point. Tuttavia, una forte prestazione su Lotus ha pareggiato i conti, con tutto da giocare nell'ultima mappa Haven. Nella mappa finale, i Fnatic ha preso un vantaggio iniziale e non si sono più voltati indietro, concludendo lo spettacolo con una vittoria per 13-5.

Dopo una prestazione eccezionale durante tutto il torneo, il neo-campione Red Bull Home Ground Nikita "Derke" Sirmitev ha commentato: "Mi sento davvero bene perché abbiamo vinto qui due volte. Sono davvero contento di tutti, dei ragazzi, della squadra e dello staff che ci ha sostenuto. Oggi abbiamo disputato una grande partita, abbiamo giocato sette mappe ed è stata davvero dura, ma ne siamo usciti vincitori". A commentare il torneo sono stati volti noti della scena di Valorant: Iain Chambers e Adam Savage, supportati da un team di commentatori esperti, tra cui Tom 'Tombizz' Bissmire, Mitch 'MitchMan' McBride, Seth 'Achilios' King e Clinton 'Paperthin' Bader.