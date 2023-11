Annunciata la nuova Riot Games Arena di Berlino

I nuovi studi saranno utilizzati a partire dalla stagione 2024 sia per il campionato Valorant Champions Tour Emea che per la League of Legends Emea Championship. Proponendo più di un titolo, i vecchi LEC Studio saranno adesso rinominati Riot Games Arena. Il più importante “aggiornamento” degli studio è che l’arena sarà utilizzabile in modo flessibile, in modo da poter fungere da service per tutti gli eventi futuri targati Riot Games in Emea. La Riot Games Arena di Berlino offrirà un'esperienza migliore all'interno dell'arena e ai fan, oltre a migliori capacità di trasmissione e produzione, grazie all'utilizzo del Remote Broadcast Center Powered by AWS di Riot Games con sede a Dublino.

Eventi in contemporanea

Grazie all'uso della tecnologia digitale e a un design infrastrutturale innovativo, questi aggiornamenti consentiranno alla struttura di passare senza problemi da un campionato di un titolo a quello di un altro titolo targato Riot Games, garantendo al contempo che tutti gli eventi siano prodotti secondo gli standard comuni. La struttura ospiterà prevalentemente tutti gli incontri della LEC e il VALORANT Champions Tour EMEA in diretta con un pubblico completo. Inoltre, avrà la possibilità di ospitare in contemporanea altri eventi Esports Riot Games EMEA in remoto, tra cui VALORANT Challengers Ascension, VALORANT EMEA Game Changers, EMEA Masters e Team Fight Tactics.

Il nuovo cuore pulsante dell’esports di Riot

"In Riot Games e in EMEA puntiamo tutto sugli esports, quindi questa struttura aggiornata e leader mondiale diventerà il cuore pulsante delle nostre operazioni esports nella regione, servendo tutte le nostre competizioni", ha dichiarato Alberto Guerrero, Head of Esports, EMEA di Riot Games. "La creazione di una struttura di questa portata testimonia la nostra dedizione a lungo termine per continuare a sviluppare il futuro degli esports nell'area EMEA per i nostri fan, le squadre e i loro giocatori, e la struttura ci preparerà per ulteriori successi negli anni a venire".

Diverse cabine di regia

Un aspetto fondamentale della struttura sarà la revisione dell'esperienza dei fan per coloro che partecipano di persona o che guardano da casa. I fan che parteciperanno allo studio potranno godere di un'esperienza che li immergerà completamente in ogni evento Riot Games EMEA Esports in programma, dal momento in cui arriveranno a quello in cui se ne andranno. Nel frattempo, tre cabine di trasmissione dedicate, due cabine di co-streaming dedicate, uno schermo a LED sul palco e tutta l'attrezzatura teatrale e di trasmissione si combinano per offrire ai fan a casa una più ampia varietà e una qualità più elevata di flussi di trasmissione di Riot Games EMEA Esports prodotti dalla sede stessa.

Più qualità e diversità

"Quando abbiamo pianificato la ristrutturazione, abbiamo posto al centro delle nostre decisioni le esigenze e i desideri dei giocatori e dei fan", ha dichiarato Sarah Joynt Borger, Head of Media House di Riot Games EMEA. "Sul posto, vogliamo offrire un'esperienza che li porti nei nostri mondi, immergendoli più pienamente negli universi di Riot Games. Poiché gran parte della nostra base di fan guarda da casa, dovevamo anche porre molta enfasi sulla qualità e sulla diversità della nostra trasmissione e produzione, per migliorare la loro personale esperienza di visione".