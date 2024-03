I migliori giocatori di Valorant si sfidano a Madrid

Al via il primo torneo internazionale del Valorant Champions Tour (VCT) 2024 che vedrà le migliori otto squadre del mondo sfidarsi in un format altamente competitivo e con un nuovo agente pronto a entrare in scena. Quattro tra le otto squadre partecipanti provengono dalle regioni di Cina e Pacifico, e sebbene non siano tra le favorite per il titolo, i talenti individuali che portano a Madrid potrebbero sorprendere anche i fan più assidui di Valorant. FunPlus Phoenix, il secondo seed dalla lega cinese, si presenta con giocatori individualmente eccelsi, come Life e Autumn, ma con qualche lacuna quando si tratta di coordinazione di squadra. Provenienti dalla stessa lega, ma con nulla da migliorare, gli Edward Gaming arrivano a Madrid come campioni indiscussi dalla Cina; ritornano sulla scena internazionale con la stessa formazione del 2023 a cui manca solo un po’ di esperienza per conquistare un titolo al di fuori dalla loro regione. Dal posto più alto sul podio del Kick-Off del Pacifico arrivano i Gen.G, seguiti dai beniamini dei fan, i Paper Rex che vantano una vasta esperienza sul palcoscenico internazionale con cui si apprestano a sfidare i partecipanti al VCT Masters Madrid.