Sentinels campioni di Valorant a Madrid

La vittoria del Kick-off, il torneo inaugurale disputato in ogni singola regione, ha consegnato ai Sentinels certezze che probabilmente nemmeno loro sapevano più di avere. Partiti nel 2021 come uno dei migliori team al mondo, sulla lunga distanza sono andati quasi dissolvendosi, perdendo il contatto con la scena competitiva, almeno da protagonisti. Negli anni i Sentinels hanno fatto vari cambi, prima di arrivare alla formazione definitiva che domenica 24 marzo ha infine trionfato a Madrid: Zekken, Sacy, Tenz, Johnqt e Zellsis.

Tante mappe giocate

Un dato che ha colpito in questa prima parte del 2024 è che i Sentinels hanno finora giocato 41 mappe sulle potenziali 45 mappe da giocare, lontani quindi dall’essere dei dominatori assoluti ma ugualmente superiori sulla lunga distanza. Anche i Geng si sono arresi solo a Mappa 5, su Icebox, nonostante avessero vinto 5 partite delle sei giocate fino a quel momento in competitivo. Mattatore della mappa senza dubbio Zellsis che ha chiuso con un solido +10 tra uccisioni e morti, mentre l’intera finale ha avuto come protagonista Zekken che ha chiuso con 101 kill.

Record di spettatori

La finale di Madrid sarà inoltre ricordata per essere diventato il match più seguito di sempre nella storia di Valorant. Secondo i dati riportati da Esportscharts, la sfida tra Sentinels e Geng ha raggiunto un picco di spettatori di 1,6 milioni, il più alto dato mai registrato, seguita a 1,06 milioni dalla precedente sfida playoff tutta americana tra Sentinels e Loud. I Sentinels sono diventati così la seconda squadra dopo i Fnatic a vincere due eventi internazionali, la prima a vincere due Masters. Tra due settimane si ritorna in campo con l’inizio dei circuiti VCT in tutte e quattro le regioni competitive di Valorant.