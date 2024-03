Valorant come il calcio allo stadio: a Madrid è spettacolo

Nel cuore palpitante di Madrid si è svolto il primo evento internazionale della stagione 2024 di Valorant. Il VCT Masters Madrid è stato il primo evento organizzato da Riot Games nella capitale spagnola. Nonostante la Madrid Arena che ha ospitato il torneo, dove abbiamo presenziato con la nostra inviata Cecilia Ciocchetti, non fosse sold-out i fan provenienti non solo dalla Spagna ma da tutta Europa e persino da altre parti del mondo hanno vitalizzato la venue come se ci fossero il doppio o il triplo delle persone, con cori e urla che facevano vibrare i sedili dell'arena, esattamente come allo stadio.

Una finale che ha scritto la storia

La finale dei Masters Valorant Madrid 2024 è stata un affascinante duello tra i nordamericani Sentinels e i coreani GenG. La serie al meglio delle cinque è stata una battaglia epica che ha raggiunto il culmine nella quinta mappa, con piacevole sorpresa dei milioni di fan sintonizzati per seguire una finale storica. Da un lato i GenG, la prima squadra coreana a raggiungere la Grand Final di un evento internazionale di Valorant; dall’altro i Sentinels, ad un passo dal conquistare il loro secondo titolo internazionale dopo aver vinto il primissimo Masters di Valorant tre anni fa, agli albori della scena competitiva.

Dopo quasi cinque ore di scambi di colpi senza tregua sono stati i Sentinels a conquistare il trofeo del VCT Masters Madrid 2024. Ogni mappa è stata uno spettacolo a sé, con le due squadre che hanno dimostrato di essere pronte a tutto pur di ottenere il titolo. Ognuno dei dieci giocatori sul palco ha avuto il suo momento di gloria, ma è stato Zachary “zekken” Patrone dei Sentinels ad aggiudicarsi il titolo di MVP del match. La vittoria dei Sentinels ai Masters Valorant Madrid 2024 non è stata solo un trionfo personale per tutti i giocatori, ma ha anche posto la squadra in una posizione di rilievo per il resto dell'anno di Valorant. Con i punti per il campionato VCT ora garantiti, i Sentinels hanno aperto la strada per un futuro promettente nella corsa ai mondiali di Valorant di quest'anno.

Madrid: un nuovo record da battere

Il Masters Madrid ha detronizzato il Valorant Champions 2022 come evento più visto nella storia del gioco, un segno promettente considerando che la stagione 2024 è appena iniziata. Rispetto all'evento Masters precedente di Valorant, il Masters Tokyo di Giugno 2023, Madrid ha avuto più del doppio dei picchi di spettatori, totalizzando 1,66 milioni rispetto agli 830.000 precedenti, e circa sette milioni di ore di visione in più: 34,9 milioni in confronto a 27,9 milioni. I buoni numeri continuano il trend positivo per gli esports di Valorant. Anche gli eventi di apertura della stagione che si sono tenuti all'inizio di quest'anno sono stati un successo, con il VCT 2024 Americas Kickoff che ha visto più di 820.000 spettatori sintonizzarsi per vedere, anche allora, i Sentinels vincere in casa. Il prossimo torneo Masters per il VCT è il VCT 2024: Masters Shanghai che si terrà tra Maggio e Giugno. Riusciranno le squadre di Valorant e Riot Games a stabilire un nuovo record ancora una volta?

Clove, la nuova agente

Ma lo spettacolo alla Madrid Arena non si è limitato ad una delle più leggendarie partite del Valorant competitivo che abbia mai visto. Durante la Grand Final, Riot Games ha presentato Clove, nuovo Stratega di Valorant. Proveniente dalla Scozia, Clove porta caos tra i nemici sia durante l'azione frenetica della battaglia che nel freddo della morte. L'agente tiene sulle spine i suoi avversari persino dall’aldilà, da cui può fare ritorno in quando preferisce grazie alla sua abilità finale. "All'inizio del processo, abbiamo identificato il ruolo di Controllore come un'opportunità matura per stili di gioco più aggressivi", ha detto il designer del gameplay di Agent Dan Hardison. "Volevamo che Clove insegnasse ai giocatori di Valorant come valutare il valore della loro vita in un determinato round".