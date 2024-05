Masters Shanghai, Valorant in Cina per la prima volta

Il Vct Masters Shanghai rappresenta il secondo evento internazionale della stagione di Valorant. Inserito tra il Masters di Madrid che ha visto la vittoria dei Sentinels e i prossimi Champions (i mondiali) che si giocheranno a Seul, l’evento sarà il primo in Cina e celebra l’ingresso del nuovo campionato ufficiale di Beijing nel circuito competitivo di Valorant. La partenza dell’evento è programmata per il 23 maggio con fine prevista per il 9 giugno con la finalissima che mette in palio anche punti importanti per la qualificazione al prossimo mondiale. Il formato non è stato ancora ufficialmente rivelato ma ci si aspetta che sia simile a quello visto a Madrid con una prima fase iniziale di svizzera e una successiva fase playoff.

Prima volta in Cina

Oltre a essere il primo evento in Cina, il Vct Masters Shanghai sarà anche il primo di questo tipo ad accogliere 12 team: tre squadre per ognuna delle quattro regioni provenienti da Americas, Emea, Cina e Pacific parteciperanno al torneo. Tre le squadre finora già qualificate, tutte provenienti dalla regione del Pacifico con Paper Rex, Geng e T1 che hanno conquistato il pass: se le prime due non sono una novità della scena competitiva, per i T1 sarà il primo evento internazionale a cui parteciperanno su Valorant. Non ci saranno invece i Sentinels, come già anticipato vincitori dello scorso Masters e tornati alla vittoria dopo tre anni. Nello Split 1 del campionato Americas, però, i Sentinels non sono riusciti a qualificarsi nemmeno alla fase playoff. La formazione è stata eliminata con il punteggio di tre vittorie e tre sconfitte, lo stesso dei G2 Esports ma, a parità di mappe vinte/perse, a fare da discriminante è stata la differenza tra round vinti e persi: +23 per i G2 Esports, +21 per i Sentinels.