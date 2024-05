Valorant, Fnatic di nuovo campioni

È stato sufficiente un solo split di pausa ai Fnatic per tornare ancora più agguerriti nel VCT Emea di Valorant e conquistare nuovamente il titolo di campioni continentali. Dominatori della scena europea e internazionale nel 2023, i Fnatic erano però rimasti a secco negli ultimi due campionati con la delusione della finale persa, a sorpresa, nello Split 2 dello scorso anno contro il Team Liquid, per poi venire eliminati in semifinale dai Karmine Corp anche nel Kick Off, il torneo inaugurale della regione. Una sconfitta ancora più dolorosa perché aveva impedito loro di qualificarsi anche per il primo Masters della stagione, quello di Madrid. Per Shanghai, invece, sarà tutta un’altra storia.

Dalle sconfitte si impara

Mentre il team di League of Legends dei Fnatic ha subito una cocente eliminazione dai nordamericani Team Liquid in quel di Chengdu al Mid-Season Invitational, i Fnatic di Valorant ritrovano il proprio posto nell’olimpo continentale. Uno stage 1 che non era in realtà partito nel migliore dei modi per loro con una fase di Group Stage terminata sì al secondo posto ma frutto di tre vittorie e tre sconfitte: troppe per un team che punta alla vittoria sul palcoscenico internazionale. Nei playoff, però, è stata tutta un’altra storia e hanno soprattutto dimostrato di aver imparato dalle sconfitte precedenti. Prima la vittoria al primo turno contro i Team Liquid, vincitori nel 2023, poi quella contro i Karmine Corp, superati 2-0 vendicando la sconfitta subita al Kick Off 2024 che era costata ai Fnatic la qualificazione al Masters di Madrid. La sconfitta contro gli Heretics nella finale di Upper Bracket ha ancora una volta permesso di Fnatic di rifarsi e recuperare informazioni preziose, utili per poi vincere nell’interminabile finale (raggiunta dopo aver regolato 3-1 i FUT Esports) a Mappa 5. Decisiva Breeze, dove i Fnatic hanno vinto 13-8 una partita che sembrava dovesse essere l’esatta replica di quella di qualche giorno prima: 2-0 avanti gli Heretics, raggiunti e superati in un reverse sweep emozionante.

Verso Shanghai

La vittoria proietta i Fnatic direttamente alla fase playoff del Masters di Shanghai che inizierà il 23 maggio per concludersi il 9 giugno. Alla stessa fase sono già qualificati 100 Thieves, Edward Gaming e Paper Rex, tutte vincitrici dei rispettivi circuiti America, Cina e Pacific. A fare compagnia ai Fnatic dal VCT Emea saranno invece Team Heretics e FUT Esports, che dovranno però iniziare dalla fase preliminare di svizzera. Il quadro generale si conclude con G2 Esports, FunPlus Phoenix, Geng Esports, Leviatan, Dragon Ranger Gaming e T1, tra conferme e prime presenze internazionali.