Record per il mondiale femminile di Valorant

Interesse crescente

Creato da Riot Games per favorire la crescita e lo sviluppo dei talenti del circuito femminili e delle categorie di genere meno rappresentate (motivo per cui parlare semplicemente di torneo femminile è in realtà improprio), il Game Changers nel corso degli ultimi anni ha attirato sempre più interesse e spettatori, confermando che negli esports il fattore più importante è la giocata in-game non chi da dietro lo schermo sta guidando mouse e tastiera. Secondo la piattaforma Esports Charts, l’evento nella sua interezza ha avuto una media di 123.000 spettatori, con un picco che ha raggiunto i 460.297 viewers.

Dietro solo a Mobile Legends

Il 2024 Vct Game Changers Championship si è svolto presso la Riot Games Arena di Berlino, in Germania, e ha visto la partecipazione di un totale di 10 squadre. L'evento è ora al secondo posto tra i tornei di esports femminili più popolari di sempre, superato al momento solo dal torneo femminile di Mobile Legends: Bang Bang ai 32° SEA Games del maggio 2023, che ha attirato 1,3 milioni di spettatori di picco e 305.000 spettatori medi. Inoltre, è stato anche uno degli eventi di Valorant più popolari del 2024 in generale, piazzandosi all'ottavo posto per numero di telespettatori, davanti anche a competizioni come l'Emea Kickoff e il Vct Americas Stage 2.