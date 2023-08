Assassin's Creed arriverà su Magic: e non sarà il solo

Wizards of the Coast, divisione di Hasbro, ha celebrato il 30° anniversario di Magic: The Gathering alla Gen Con, tornando alla convention in cui molti fan hanno scoperto Magic per la prima volta nel lontano 1993. Per celebrare i 30 anni, i luminari di Magic hanno ospitato un panel per gli appassionati e hanno offerto loro uno sguardo senza precedenti sulle prossime uscite di Magic: The Gathering fino al 2026.

Cosa ci aspetta

In collaborazione con Bethesda Softworks, Wizards of the Coast porterà l'iconico franchise di giochi Fallout su Magic: The Gathering, con mazzi Commander a tema Fallout pronti all'uso. In uscita a marzo 2024, i giocatori di Magic e i fan di Fallout potranno sperimentare il mondo alternativo post-nucleare di Fallout, con bande di predoni assetati di sangue, torreggianti super mutanti, mostri irradiati e micidiali robot retro-futuristi. Questi mazzi Commander porteranno le tante colorate fazioni della Zona Contaminata in Magic: The Gathering, in modo che i giocatori possano ricreare alcuni dei momenti più famosi e stravaganti di Fallout.

Wizards of the Coast ha offerto agli appassionati anche un aggiornamento su un'entusiasmante collaborazione con Square Enix. Mondi Altrove, infatti, porterà l'amata serie FINAL FANTASY su Magic: The Gathering come booster tentpole nel 2025. La serie FINAL FANTASY è nota per i suoi mondi fantasiosi, le storie ricche e i personaggi memorabili. Il set comprenderà tutti i giochi principali di FINAL FANTASY che sono stati rilasciati fino ad oggi, dal FINAL FANTASY originale a FINAL FANTASY XVI, recentemente pubblicato. Il set sarà disponibile anche per giocare digitalmente su Magic: The Gathering Arena.

Le prossime uscite di Magic

“Magic si è evoluto in molti modi negli ultimi trent'anni. I nostri designer continuano a creare meccaniche nuove e tematiche, abbiamo adattato il gameplay per supportare i formati di gioco creati dai fan e continuiamo ad accogliere nuovi giocatori nella community di Magic attraverso le nostre collaborazioni Mondi Altrove”, ha affermato Bill Rose, Global Play Lead di Wizards of the Coast per Magic: The Gathering. “Una cosa che è rimasta costante nei nostri 30 anni di storia è quanto i nostri giocatori amino Magic. Mentre guardiamo al futuro, uno dei nostri principi guida è continuare a curare nuove e memorabili esperienze di gioco, sia che giochiate a Magic da un paio di mesi, anni, decenni o qualsiasi altra via di mezzo.”

Magic ha mostrato non solo le nuove entusiasmanti partnership e i nuovi modi per godersi il gioco, ma ha anche approfondito i mondi selvaggi del multiverso di Magic fino al 2026.