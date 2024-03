Crepuscolo Mascherato: arrivano nel GCC Pokémon le carte ispirate al DLC

The Pokémon Company ha appena annunciato che la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon si chiamerà Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato e sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

L’espansione Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato segnerà il debutto nel GCC dei Pokémon scoperti originariamente nei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero Parte 1: La maschera turchese per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Tra gli altri, sono in arrivo Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e il Pokémon leggendario Ogerpon, che apparirà sotto forma di quattro distinti Pokémon-ex Teracristal (di tipo Erba, Fuoco, Acqua e Lotta) basati sulle sue quattro maschere.

I giocatori potranno lottare con gli Ogerpon-ex di tipi diversi utilizzando Maschera dell’Orco, una nuova carta Strumento che consente di sostituire qualsiasi Ogerpon-ex in gioco con un altro Ogerpon-ex nella pila degli scarti. Per festeggiare il debutto di Ogerpon nel GCC Pokémon, sono state svelate sei nuove carte dell’espansione con protagonista il Pokémon Maschera: Ogerpon Maschera Turchese-ex, Ogerpon Maschera Focolare-ex, Ogerpon Maschera Pozzo-ex, Ogerpon Maschera Fondamenta-ex, Ogerpon Maschera Turchese e Maschera dell’Orco.

Tra le altre carte degne di nota di questa espansione ci sono:

Sei carte rare ASSO TATTICO, nella forma di carte Allenatore ed Energia speciale

Sette Pokémon-ex e sette Pokémon-ex Teracristal

21 carte rare illustrazione di Pokémon

11 carte rare illustrazione speciale, tra carte Pokémon e Aiuto

Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato saranno disponibili nelle buste di espansione, nei set Allenatore Fuoriclasse e nelle collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma competitivo Play! Pokémon a partire dall’11 maggio presso i negozianti indipendenti che aderiscono all’iniziativa.

Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 23 maggio 2024 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con nuove carte che hanno per protagonista Ogerpon-ex e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.