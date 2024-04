Italia protagonista assoluta agli Europei di Pokémon

I Campionati Internazionali Europei di Pokémon hanno messo in piedi un grande spettacolo anche nel 2024 e dimostrando la volontà degli organizzatori di investire ancora di più in questa scena competitiva. Con un totale di 500mila dollari in premi in denaro distribuiti tra quattro discipline (Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon GO, il gioco di carte collezionabili e Pokémon Unite), questo europeo non è stato solo il più ricco ma il più grande evento dal vivo mai organizzato dalla Pokémon Company.

Con 4500 partecipanti, gli organizzatori hanno dovuto persino imporre un limite alle iscrizioni per questioni di spazio, un chiaro segnale che c’è fame di competere. L’aumento nel montepremi, infatti, ha attirato una moltitudine di nuovi sponsor e organizzazioni che vedono nei professionisti di questi esports un investimento valido.

Il primo campione a emergere dalla grande domenica di finali (la Championship Sunday) degli European International Championships è stato MEweedle. Già campione del mondo di Pokémon GO nel 2022, il giocatore britannico ha messo in campo una performance convincente e sicura nel corso dell’intero weekend di competizioni durante il quale non ha perso una singola partita. Anche a questo evento l’Italia ha avuto come rappresentante più illustre, come agli ultimi mondiali, Federico “Scafo99” Scafidi che è riuscito ad arrivare undicesimo.

Per quanto riguarda il gioco di carte collezionabili dei Pokémon, questi europei sono stati un momento di forte rinnovamento. Non sono stati solo il primo torneo dopo la rotazione delle espansioni che ha rimosso Mew V-Max, il Sentiero Biancacima e il Superpass VIP Lotta dal meta, ma hanno visto il debutto di due nuovi mazzi dedicati ai Pokémon tempo passato e tempo futuro. Il deck più giocato è rimasto quello dedicato a Charizard ex, seguito a ruota da Chien-Pao ex, Lugia e Arceus, ma ben 170 contendenti, due dei quali arrivati in top 8, hanno usato il mazzo dedicato a Manoferrea e Capoferreo.

Nella categoria Master, il cui primo classificato Torb Reklev ha vinto 25 mila dollari, a portare più in alto l’Italia è stato il veterano Alessandro “iCaterpie” Cremascoli con un mazzo praticamente di sua invenzione che ha al centro Pidgeot ex e che punta non a prendersi carte premio ma a macinare l’intero deck avversario. La sua avventura, purtroppo, si è fermata in semifinale: “Non sono mai arrivato così avanti in un internazionale ma una cosa è certa, la qualità delle competizioni è stata altissima. Non solo ho incontrato avversari di livello ma sono uscito da molte partite soddisfatto. Mi sono divertito e sono fiero di me stesso, nonostante il tanto rammarico per la sconfitta perché io e il mazzo potevamo farcela”. L’Italia era la terza nazione per numero di concorrenti a questo torneo (142) con ben 16 atleti che sono riusciti ad arrivare al giorno due e uno (Cremascoli) persino in semifinale; a dimostrazione non solo della determinazione dei nostri appassionati del GCC Pokémon ma anche della salute di questo ecosistema competitivo.

Hanno chiuso la Championship Sunday le finali delle categorie Junior, Senior e Master di Pokémon Scarlatto e Violetto. A questo europeo abbiamo assistito di persona all’impatto che hanno avuto sul meta competitivo i due DLC dei titoli Game Freak che però, hanno “uno dei metagame più sani che si ricordi” ci ha detto il veterano del competitivo di Pokémon Francesco Pardini. "Soprattutto grazie alla teracristallizzazione, che inserisce molte variabili, e all’open team sheet, che controbilancia quelle variabili rendendo pubblico l’intero team di ogni giocatore".

Anche Pardini è uscito soddisfatto dalle partite che ha giocato nonostante la fortuna non sia stata dalla sua negli ultimi tre match del giorno 1: “Per passare servono sette vittorie e due sconfitte e io ho fatto 6-3” ci ha detto. L’italiano che è arrivato più avanti nel torneo è stato il ventunenne di Bergamo Luca Ceribelli che ha conquistato il quinto posto. A portare a casa il titolo di campione d'Europa è stato Nils Dunlop che ha fatto affidamento su Porigon 2 e Ursaluna prima, e su Urshifu e Crinealato poi, come Pokémon Principali. Durante la cerimonia di chiusura, infine, sono state rivelate le date del campionato mondiale che si terrà a Honolulu dal 16 al 18 agosto e avrà un montepremi da 2 milioni di dollari.