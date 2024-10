Fondamenti cambierà per sempre Magic: The Gathering, ecco tutte le novità

Dimenticate tutto quello che pensate di sapere sui vecchi Set Base di Magic perché con Fondamenti cambia tutto: dal percorso introduttivo per i nuovi giocatori alla rotazione di Standard, questa nuova espansione sarà le fondamenta del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast per i prossimi anni.

Fondamenti: cosa aspettarsi e come è fatta

La prima cosa da tenere bene a mente per inquadrare questo set è che le sue carte saranno legali in Standard, il formato in cui si gioca il Pro Tour, fino al 2029. Questo vuol dire che le carte di questa espansione potranno trovarsi nei mazzi ai più alti livelli competitivi per i prossimi cinque anni. È un cambiamento radicale quello che Wizards ha implementato e le ragioni di questa scelta sono diverse.

La prima è che serve un set di carte che, per i prossimi anni, faccia da punto di ingresso stabile e immutabile al mondo di Magic. Fondamenti è pensato per essere la quintessenza di ciò che Magic ha da offrire in termini di meccaniche, regole, interazioni e deckbuilding. Per questo motivo ha senso che sia la spina dorsale anche di Standard. Gli sviluppatori hanno detto che sono così convinti dell’efficacia di questo set che potrebbero persino estenderne la legalità oltre i 5 anni.

Per questo, oltre a un kit iniziale per due giocatori con manuali, partite guidate e diversi mazzi precostruiti, Wizards ha in programma di rilasciare un nuovo set Jumpstart composto da pacchetti da 20 bustine pensati per essere combinati tra loro e formare mazzi già fatti. C’è anche un nuovo prodotto di Magic pensato tanto per chi comincia quanto per fare da fondamenta ai prossimi 5 anni del gioco: la Starter Collection.

Questa “scatola di scarpe” come la chiamano gli sviluppatori, contiene più di 350 carte selezionate per offrire tantissime possibilità di deckbuilding tanto ai nuovi arrivati quanto ai veterani. Il suo scopo è quello di accorciare le distanze tra chi è all’inizio e chi si considera un giocatore assiduo, e per farlo ha in serbo diverse sorprese. Al suo interno, infatti, ci sono carte che “hanno vinto dei tornei come Impulso del Maelstrom o Lyra Dawnbringer” continuano. E ancora, Il Colosso di Darksteel, il Loto Dorato, il Fulmine Globulare o gli Occhialoni della Piromante.

Ci saranno carte per fare le combo, per rubare i pezzi della strategia avversaria e per sfruttare l’incredibile quantità di meccaniche che Magic ha accumulato nel corso degli anni. Ci sarà anche un intero set di terre doppie che entrano tappate ma permettono di profetizzare 1. Non sono le più forti ma avere già un’intera base di mana per i mazzi multicolore non è cosa da poco, considerando che tutto questo costa 60 euro.

Fondamenti, poi, è anche un vero e proprio set con bustine, buste da collezione e tutto ciò che abbiamo imparato ad aspettarci da un’espansione di Magic. Mancano solo delle nuove meccaniche e la continuità temporale. Essendo composto al 50% da ristampe e al 50% da carte nuove e volendo avere al centro figure fondamentali della storia di Magic, Fondamenti non tiene conto della timeline del multiverso. Questo vuol dire che incontrerete personaggi che potrebbero essere morti o radicalmente cambiati.

Altri punti salienti del set includono 10 carte ful art con i 10 personaggi principali del gioco (ci sono stati rivelati solo Ajani, Liliana, Chandra e Tinybones), Il ritorno di alcune carte di Alpha come l’Angelo di Serra o Crescita gigante, e l’arrivo di nuove carte come Twinflame Tyrant, un 3/5 con volare che, quando infligge danno, ne infligge il doppio. In totale, l’espansione prevede 70 carte borderless, un record per Magic The Gathering.

Fondamenti: la nuova era e le nuove espansioni

Con questa espansione inizia una nuova era per Magic: The Gathering e in occasione della sua anteprima ci è stato mostrato uno sguardo al futuro del gioco di carte di Wizards of the Coast. In primo luogo, cambierà la rotazione di Standard non solo per includere Fondamenti almeno fino al 2029, ma anche per iniziare con l’anno solare, quindi il primo gennaio. Questo varierà la permanenza in standard di Bloomburrow e Duskmourn visto che la nuova regola entrerà in vigore a partire dal 2027.

Cambieranno anche i parametri di legalità delle carte in uscita che passeranno dalla moltitudine attuale a due: All Formats Legal (In poche parole le carte legali in Standard) ed Eternal Legal (riservato principalmente ai prodotti commander. Questo vuol dire che tutti i set Mondi Altrove che usciranno a partire dal 2025 saranno legali in Standard.

Non essendo una decisione dell’ultimo minuto, ma essendo in cantiere da parecchio, questo significa che tutti i set Mondi Altrove dell’anno prossimo sono passati attraverso il rigoroso processo di testing e valutazione a cui sono sottoposte le carte di Standard e questo, dicono da Wizards, “renderà l’esperienza migliore".

A livello di nuove espansioni, invece, ecco quelle che ci hanno rivelato:

Aetherdrift sarà la versione di Magic di Death Race e delle Corse Pazze: un set tutto a tema veicoli con protagonista Chandra mentre cerca di vincere una scintilla da regalare a Nissa che l’ha persa contro phirexiani. Meccanicamente, questa espansione avrà 10 scuderie, ciascuna con la sua combinazione di colori, e sarà ambientata su tre piani diversi.

Draghi di Tarkir sarà il tanto atteso ritorno al piano delle combinazioni da tre colori in una nuova timeline dove i Khan non si sono mai formati e in cui i draghi tiranneggiano su tutti.

Mondi Altrove: Final Fantasy è una delle espansioni di Magic più attese visto quanto è benamato questo universo.

Edge of Eternities porterà Magic nel mondo del sci-fi, restando comunque ispirata al fantasy, grazie a una storia da space opera con Tezzeret come cattivone.

Mondi Altrove: Spider Man, poi, sarà la prima uscita dell’accordo pluriennale tra Wizards e la Marvel a cui diversi altri prodotti faranno seguito.

Chiuderà l’anno un terzo Mondo Altrove di cui non ci hanno rivelato nulla.

La struttura del 2025, dice Wizards, sarà il modello per il futuro di Magic: tre espansioni nel multiverso e tre Mondi Altrove comunque validi in Standard. C’è davvero tanto da processare quando i cambiamenti sono così radicali. Il malumore nella community per le troppe collaborazioni esterne già c’è, ora bisogna vedere se la legalità in Standard di queste carte potrà migliorarne la percezione.

-di Riccardo Lichene