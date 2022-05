200.000 € per i Wild Rift Emea Championship: cosa sono?

Come funziona

Il WREC è il punto culminante della scena competitiva di Wild Rift in EMEA, a cui prendono parte le migliori squadre di Europa, Medio Oriente e Africa: “Sia che siate fan degli esports in cerca di azione e adrenalina o neofiti curiosi di scoprire le migliori giocate da sfruttare nelle vostre partite, l'esport di Wild Rift fa al caso vostro”, racconta Riot Games. Gli incontri si terranno tra giovedì 5 e domenica 10 maggio, a partire dal match preliminare fra Unicorns of Love e Formulation Gaming per poi proseguire con la fase a gironi nella stessa giornata. Le semifinali e la finale si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 maggio. Per consultare il programma completo delle partite, è possibile visitare il sito https://www.wildriftemea.com.

Le squadre

Sei squadre prenderanno parte alle finali. Cinque di loro si sono già qualificate: Game-Lord (campioni WREC EU), NASR Esports (campioni WREC TR), Rix.GG (LCQ WREC EU), Team Queso (LCQ WREC EU), Parla Esports (LCQ REC TR). A completare l'elenco sarà un'ultima squadra fra le due che seguono e che si sfideranno nei preliminari per un posto in finale: Formulation Gaming e Unicorns of Love. In quanto vincitori rispettivamente del gruppo europeo e di quello turco, Game-Lord e NASR Esports partecipano come favoriti, ma non di molto: sia i Parla Esports che i Rix.gg sono arrivati in finale in quelle stesse gare (con i Rix.gg che hanno addirittura battuto i Game-Lord nella prima finale), quindi l'incontro fra questi team promette di regalare sorprese e tanta azione. I vincitori della sfida preliminare tra Formulation Gaming e Unicorns of Love partiranno come sfavoriti, ma non per questo vanno sottovalutati.