La Cina è ancora campione di League of Legends: gli RNG vincono l’MSI

Senza dubbio il campionato coreano di League of Legends, l’LCK, non solo è la competizione con il livello medio più alto e la più ambita al mondo dove giocare ma è anche una vera e propria fucina di talenti. Essere un giocatore coreano è una sorta di marchio di qualità che consente a molti di loro di trovare spazio anche fuori dai propri confini nazionali: chi approda in Europa, come recentemente ha fatto Kim "Malrang" Geun-seong con i Rogue, chi in Cina, come Park "Viper" Do-hyeon negli EDG, o come i tanti che sono sbarcati in Nord America. Eppure sei degli ultimi otto eventi internazionali del titolo competitivo di Riot Games sono stati vinti da una rappresentante cinese, sempre capace di “nascondersi” agli occhi di tutti durante i vari split nazionali per poi conquistare quasi in sordina uno dei due eventi internazionali di League of Legends.