"Super team? Non esiste", parola di Perkz

Il Team Vitality si è affacciato al 2022 dell’Lec, il campionato europeo di League of Legends, con un team rinnovato per tre quinti. Ai due superstiti, il jungler Oskar Boderek “Selfmade” e il support Labros Papoutsakis “Labrov”, si sono aggiunti tre grandi nomi del panorama competitivo di League of Legends: il toplaner britannico Barney Morris “Alphari”, il midlaner Luka Perkovi? “Perkz”, più volte iridato sia in Europa che in Nord America , e il ceco Matyáš Orság “Carzzy”, ex Mad-Lions. Lo Spring Split non è però andato nel migliore dei modi: una qualificazione ai playoff raggiunta all’ultima settimana e l’eliminazione al secondo turno playoff del loser bracket, ben al di sotto di quelle che erano e dovevano essere le aspettative.

Come è iniziato il Summer Split

Nemmeno il Summer Split è partito nel migliore dei modi con l’impressione che i tanti problemi riscontrati nello Spring non siano ancora stati risolti: in palio però questa volta c’è anche la qualificazione al mondiale, di certo l’obiettivo minimo di un team che può vantare questo tipo di roster, a cui si sono aggiunti il jungler coreano Kang Min-seung “Haru”, al momento titolare, al posto di Selfmade, relegato in panchina, e il jungler cinese Zhou Yang-Bo “Bo”, al momento in attesa di esordire. In occasione della Week 4 dell’Lec, Perkz è stato intervistato da Esportsmag.it, dove è possibile trovare la versione integrale di cui qui vi proponiamo un estratto.

I Vitality sono un Super Team?

Partiamo da una domanda semplice: avete capito cosa non ha funzionato per i Vitality durante lo Spring Split? E soprattutto: l’avete risolto? "Il nostro principale problema era che non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Non posso dire che lo abbiamo risolto del tutto, ci stiamo ancora lavorando ma penso che siamo sulla buona strada e che in questo Summer Split si stanno vedendo dei miglioramenti: basti pensare a come eravamo messi uno split fa dopo tre giornate."

Quando è stato ufficialmente annunciato il roster dei Vitality, in molti lo hanno battezzato come il “Super team” dell’LEC: voi vi sentite un super team? Non è che magari vi ha condizionato? "Penso che all’esterno si siano create troppe aspettative su di noi: non esiste nessun super team, non sono mai esistiti. I super team non nascono dal nulla, non si creano, si costruiscono e si sviluppano come evoluzione di un roster. E ci vuole tempo, ogni cosa ha bisogno di tempo per diventare efficace. Io penso semplicemente che siamo un team superiore alla media per valore e lo stiamo dimostrando; non credo però che ci siamo fatti influenzare dai commenti esterni, questo lo posso garantire."