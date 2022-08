Ecco chi giocherà la finale del PG Nationals

Nessuna nuova partecipante alla finale del Pg Nationals, né in Europa: a conquistare l’accesso all’atto conclusivo del campionato italiano e la qualificazione all’European Masters di League of Legends, sono stati gli Outplayed che hanno superato i Cyberground per 3-1 nel secondo turno del loser bracket dei playoff. Un altro, il secondo, 3-1 dopo quello rifilato agli Atleta, anche questo convincente nonostante alcune sbavature che conferma ancora una volta la crescita improvvisa che il team ha avuto dalla fine della regular season all’inizio dei playoff.

Sogno infranto Cgg

I Cyberground avevano terminato la stagione regolare al secondo posto, rischiando persino di finire al primo se non avessero perso l’ultima partita contro gli Atleta. Nonostante le aspettative alte per loro, il team palermitano ai playoff, ovvero quando si è passati dalle Bo1 alle serie Bo5, non è più riuscito a mostrare tutto il proprio potenziale con gli avversari che hanno sempre saputo ben contenere le iniziative di Eyliph, il toplaner, e limitare il botlaner Taba. Rimane tuttavia per i Cyberground il miglior split di sempre con il proprio record personale di sei vittorie consecutive registrato nel girone di ritorno.

Outplayed: non c’è due senza tre

Gli Outplayed, dopo i Macko, sono la seconda (e ultima) squadra italiana a qualificarsi all’European Masters per il Summer Split 2022. Per gli Op è la terza partecipazione in assoluto, sempre in Summer: nel 2018 conquistarono la Top 8, mentre nel 2021, un anno fa e sempre con Dehaste e Lotus ancora oggi membri del team, vinsero il proprio girone di Play-In con cinque vittorie e appena una sconfitta prima di perdere 2-1 contro i polacchi degli Ago Rogue. Rimane da stabilire, oggi, chi tra Outplayed e Macko partirà dalla fase preliminare e chi direttamente dal group stage, onore riservato al vincitore del Pg Nationals.