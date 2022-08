Tiffany ha creato la nuova Summoner's Cup di League of Legends

La nuova Summoner’s Cup, la Coppa dell’Evocatore, il trofeo che la squadra vincitrice del mondiale di League of Legends alza al cielo è finalmente arrivata. A presentarla sono stati Riot Games, publisher dell’esports senza dubbio più seguito e giocato al mondo insieme a Counter-Strike, e Tiffany, l’iconica azienda produttrice di gioielli che hanno fatto la storia del mercato di riferimento. Proprio Tiffany è stata incaricata da Riot Games di ripensare al trofeo, proponendone uno stile nuovo, più raffinato e, in questo caso, decisamente più minimalista.

Com'è fatta

La nuova Coppa degli Evocatori è stata progettata per onorare il passato e celebrare il nuovo capitolo degli esports di League. Fatta in argento sterling, argento massiccio, acciaio inossidabile, ottone e legno, la Coppa degli evocatori pesa 20 chili ed è alta circa 70 centimetri. Il design moderno è stato realizzato nell'arco di quattro mesi, con 277 ore di lavoro degli artigiani. Alla base della Coppa degli evocatori sono incisi i nomi delle squadre e dei professionisti vincitori del passato, una nuova tradizione che attende i futuri campioni e consolida il loro ruolo nella storia dell’esports di League of Legends.

Esordio il 5 novembre

La Summoner’s Cup è il secondo trofeo ad aver ricevuto le attenzioni propri di Tiffany: l’anno scorso toccò infatti alla Silver Dragon Cup della Lpl, il campionato cinese. La nuova Coppa degli Evocatori farà invece il suo debutto, fisicamente, ai Worlds 2022 di League of Legends che si giocheranno tra Messico e Stati Uniti e sarà sollevata dalla squadra campione del mondo il 5 novembre. A giocarsi il titolo per l’Europa ci saranno anche quattro squadre europee, di cui tre hanno già strappato il pass: si tratta di Mad Lions, Rogue e G2 Esports. L’ultimo posto disponibile sarà assegnato alla vincente della serie tra Fnatic e Misfits.