League of Legends: spettatori da record per la finale

Nella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 novembre si è disputata una delle finali più sportivamente "drammatiche" della storia di League of Legends. Un match che ha messo di fronte T1 e DRX che è stata premiata anche dagli spettatori da casa, oltre ai quasi 20.000 che hanno riempito il Chase Center di San Francisco per vedere la finale dal vivo. Tra la cerimonia di apertura che ha visto protagonista Lil nas X, o la presenza del più popolare youtuber al mondo, MrBeast, la sola anteprima della finale ha attratto 3,2 milioni di spettatori in contemporanea, diventando l’evento più seguito dell’intera competizione a eccezione della finale.

Il picco

Nel momento di massima audience, infatti, la finale dei Worlds 2022 ha registrato 5,1 milioni di spettatori simultanei, in occasione del Game 2, più che raddoppiando il secondo game più popolare del torneo, ovvero la semifinale tra T1 e Jd Gaming. Solamente il giorno della finale sono state registrate 24,4 milioni di ore viste, portando l’intera competizione al risultato finale di 141,9 milioni di ore con una media di 987.000 spettatori.

Un successo per chiunque

I canali in inglese in particolare hanno registrato un picco di 1,6 milioni di spettatori, mentre quelli in lingua coreana si sono fermati a 1,2 milioni. Dietro si è piazzata la lingua spagnola con un picco di 855.000 spettatori, di cui più della metà, 481.000, sono arrivati dal co-streaming del content creator spagnolo Ibai Llanos. Nell’ecosistema esports il mondiale di League of Legends si piazza così al secondo posto nella storia di sempre, ricordando che sono esclusi i numeri cinesi (ritenuti poco affidabili): al primo posto rimangono infatti i mondiali di Free Fire disputati nel 2021 a Singapore e che registrarono 5,4 milioni di spettatori simultanei.