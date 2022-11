Deft, ecco dove andrà il campione del mondo

Nonostane i rumor su un possibile ritiro dalla scena competitiva, la vittoria dei Worlds 2022 a San Francisco contro i T1 di Faker ha evidentemente convinto il coreano Deft a continuare, come lui stesso ha ammesso in un lungo monologo su The Player’s Tribune, trovando nuovi stimoli e nuove convinzioni per il prosieguo della sua carriera. Carriera che però continuerà lontano dal team con cui ha vinto il mondiale.

Addio DRX

Secondo diversi rumor infatti i giocatori campioni del mondo avrebbero chiesto ai Drx un aumento del salario, considerata l’impresa da loro realizzata; addirittura Zeka, il midlaner al suo primo anno in Lck, avrebbe chiesto almeno il doppio. Risultato: pochi giorni fa i Drx hanno annunciato che tutti e cinque i giocatori avevano portato il contratto a scadenza, comunicando che avrebbero tentato in tutti i modi di convincerli a firmare nuovamente anche se sembrava difficile riuscire ad accontentare le richieste dei player.

Verso i Damwon

Non sembra essere stato questo il caso di Deft che a pochi giorni dall’addio ai Drx è stato annunciato come il nuovo botlaner dei Damwon Kia, squadra che nel 2022 ha forse deluso le aspettative ma che al contempo si trovava in un momento di ricambio generazionale dopo due anni da protagonisti nella scena mondiale con due finali mondiali disputate. L’arrivo di Deokdam e Kellim in corsia inferiore e il ritorno di Nuguri nel Summer Split in quella superiore non hanno pagato, con gli stessi Canyon e Showmaker, i perni dei Damwon, sottotono, mai protagonisti in Lck ed eliminati dai Geng agli ottavi del mondiale.

I nuovi arrivi

Oltre Deft, che sostituisce il partente Deokdam, i Damwon hanno annunciato anche l’arrivo di Canna in toplane, mentre Gorilla, giocatore di primo piano per anni della scena coreana, prenderà le redini del coaching staff che è stato totalmente rivoluzionato, incluso l’addio a Kkoma.