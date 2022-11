Faker, il ritiro si allontana

Alla fine, come in realtà ci si auspicava, senza alcuna sorpresa è arrivato il rinnovo con i T1: dopo dieci anni Faker continuerà a vestire l’unica maglia che abbia mai indossato, rinnovando per altri tre anni. Se rispettati tutti, Faker giocherà a League of Legends fino a 29 anni, confermando quanto negli esports l’età stia diventando sempre più un semplice numero piuttosto che un’indicazione della freschezza di un giocatore.