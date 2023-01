Cosa vedremo su League of Legends nel 2023

Secondo quanto è stato raccontato nella conferenza stampa di anteprima a cui abbiamo potuto partecipare, il publisher ha messo sul tavolo tutte le novità che i giocatori troveranno su League of Legends in questo 2023. Alcune già conosciute su cui abbiamo avuto degli aggiornamenti, mentre altri sono delle novità per tutti: come i nomi dei due nuovi prossimi campioni che saranno Milio e Naafiri.

Nonostante non siano state rivelate molte informazioni specifiche a riguardo, Riot Games ha voluto precisare, tramite la voce di Lexi Gao Lead Champion Producer, che hanno un fattore in comune: “Con loro proseguiamo il percorso che ci siamo prefissi a inizio 2022 di rendere la Landa degli Evocatori un posto accogliente e inclusivo per tutti e tutte i nostri giocatori e giocatrici, ampliando tale concento anche e soprattutto in termini gender. L’obiettivo, iniziato con K’Sante, è di portare in ogni corsia almeno un campione di un determinato genere in modo che chiunque possa identificarsi con essi.”

Gli aggiornamenti grafici

Sarà anche il momento per rivedere vecchi campioni subire delle modifiche e ricevere aggiornamenti, che siano solamente grafici o dell’intero kit di abilità. Alcuni li conoscevamo già, come il Visual Upgrade di Ahri o il rework di Aurelion Sol (di cui trovate le abilità su Esportsmag.it), così come gli aggiornamenti che colpiranno Skarner, scelto proprio dai giocatori tramite sondaggio come prossimo campione su cui mettere le mani.

A tal proposito, però, Riot Games ha anche risposto alla domanda se tornerà anche nel 2023 la possibilità per la community di scegliere un campione da “aggiornare”, come successo già con Udyr, Volibear e altri negli anni passati: “Possiamo già affermare che per il momento questo contest non tornerà. Ciò non significa che non faremo aggiornamenti di alcun tipo ma che sarà Riot Games a definire quale campione avrà la priorità e quale no”, ha sentenziato Jeremy Lee, executive producer.

Come cambiano le partite classificate

Come già rivelato qualche settimana fa, le partite competitive classificate avranno diverse novità, tra cui spiccano le modifiche sui punti accumulati a metà stagione con due split all’interno dell’anno, entrambi con ricompense dedicate. Con l'inizio dello Split 2 della stagione classificata, l'azzeramento non sarà così drastico come quello di gennaio, poiché il gioco non subirà cambiamenti così significativi da giustificare la necessità di far sudare ai giocatori la conquista del livello che avevano in precedenza. Inoltre, l'azzeramento di metà anno sarà ancora meno incisivo per chi non ha disputato molte partite da gennaio.

Inoltre ora i giocatori possono ottenere tutte le ricompense classificate a ogni Split, incluse icone ed emote, bordi e aspetti classificati. Questo vuol dire che quest'anno ci saranno due aspetti per le classificate, oltre a delle ricompense aggiuntive per chi si cimenta nella scalata. In aggiunta a tutto questo, i giocatori non dovranno più raggiungere il livello Oro per ottenere gli aspetti classificati, che verranno invece assegnati in base a un numero di partite classificate disputate, che varia a seconda del livello. Le chroma invece continueranno a essere conferite in base al livello finale che avete raggiunto in ciascuno Split.

Missioni benefiche

Per festeggiare tutte le modifiche in arrivo nella giungla, League of Legends terrà una speciale sfida per il fonto benefico Social Impact per i giocatori di tutto il mondo. Per ogni 100 missioni di gioco della Stagione 2023 che i giocatori completeranno entro il 24 gennaio, Riot Games donerà 1$ al Riot Games Social Impact Fund, un fondo benefico in partnership con ImpactAssets, per sostenere iniziative di tutela dell'ambiente, fino a un massimo di 1 milione di dollari totali.

Le nuove skin 2023

Di seguito invece tutti gli aspetti che saranno pubblicati nella nuova stagione, insieme al ritorno della serie “Gatti vs Cani”:

Ashe Imperatrice Lunare

Kha'Zix Guardiano Lunare

Qiyana Imperatrice Lunare

Malphite Guardiano Lunare

Thresh Imperatore Lunare

Galio Artefice di Miti

Garen Artefice di Miti

Irelia Artefice di Miti (leggendario)

Sivir Artefice di Miti

Zyra Artefice di Miti

Sivir Artefice di Miti (edizione prestigio)

Lissandra di Porcellana (edizione prestigio)

Le ricompense di inizio stagione

Per chi inizia la stagione 2023 ci saranno numerose ricompense tra campioni, aspetti e lumi: