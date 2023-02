Lec, gli Excel fuori a sorpresa

Fino allo Spring Split 2022 dell’Lec, il campionato Emea di League of Legends, gli Excel erano una delle due squadre insieme agli Astralis a non aver mai disputato i playoff. L’organizzazione britannica ha raggiunto il traguardo solo un anno fa, con il contributo del support Mikyx arrivato dai G2 (e oggi ritornato proprio nella sua ex-squadra), per la prima volta. A distanza di dodici mesi, nel primo split di tre della stagione, gli Excel sono la prima squadra eliminata dalla contesa: nonostante un team di tutto rispetto.

Ripartire da zero

Dal 2023 l’Lec si compone di quattro fasi: i tre split, Winter, Spring e Summer, più le Lec Finals che si giocheranno tra fine agosto e inizio settembre a Montpellier, in Francia, con data da confermare. Ogni split si compone di tre fasi che non coinvolgono però tutte e dieci le squadre partecipanti al campionato: al termine della prima fase di regular season infatti solo le migliori otto passano alla successiva, tagliando le ultime due.

Tra queste due una saranno sicuramente gli Excel, la cui eliminazione è stata garantita dopo le sconfitte contro gli Sk Gaming e il Team Heretics arrivate nella terza settimana, rispettivamente la sesta e la settima sconfitta su otto partite disputate con l’unica vittoria ottenuta in questo split arrivata solo nella Week 1 contro il Team Bds. Per gli Excel è probabilmente il modo migliore per ripartire da zero, senza alcuna aspettativa e potersi preparare al meglio per lo Spring Split.

Un team di alto tenore

L’eliminazione degli Excel è arrivata nonostante l’organizzazione nella finestra di mercato abbia concluso alcune delle operazioni più interessanti del panorama, costruendo un team su misura per il proprio midlaner, Vetheo, tra i più promettenti e oggi irriconoscibile. Ciò che manca alla squadra è “semplicemente” il tempo: sono giocatori che, seppur con grandissima esperienza, non hanno praticamente mai giocato insieme (a parte Odoamne e Xerxe diverso tempo fa) e che provengono tutti da team diversi a eccezione di Patrik, unico superstite degli Excel 2022.

In ogni caso per gli Excel, che devono ancora disputare l’ultimo game della regular season, non sarebbe il peggior risultato di sempre. Se dovessero terminare il Winter Split con una sola vittoria e otto sconfitte, eguaglierebbero il record negativo ottenuto nel Summer 2019 quando chiusero il girone d’andata dell’Lec con tale punteggio. In caso di vittoria contro i Vitality nell’ultimo game di giornata, invece, raggiungerebbero lo stesso score ottenuto nel loro primo split in assoluto in Lec nella primavera 2019 (considerando esclusivamente il girone d’andata).