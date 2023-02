Guerrero, Riot Games: "Ecco come funziona l'LEC"

La stagione competitiva 2023 di League of Legends si è aperta con numerose novità sia sotto il profilo competitivo che organizzativo. Riot Games ha modificato enormemente il formato dell’Lec passando da due a tre split più le finali, che si svolgeranno tra fine agosto e inizio settembre a Montpellier, in Francia, introducendo le Bo3 e stravolgendo così totalmente la stagione dell’Lec. Lato organizzativo ha inoltre ampliato la regione competitiva che non è più ristretta all’Europa ma allargata a Medio Oriente, Nord Africa, Turchia e Cis, sia per l’Lec che per le leghe regionali. E non sono state le uniche novità.

Le nuove squadre in Lec Si tratta di numerosi cambiamenti di cui abbiamo discusso in via esclusiva con Alberto Guerrero, Head of Esports della regione Emea per Riot Games. Siamo partiti dai due nuovi team che sono entrati in Lec, Heretics e Koi subentrati rispettivamente a Misfits e Rogue. Due trattative private su cui però ci chiediamo: quanto potere effettivo ha Riot Games su questi cambiamenti? “Abbiamo dato a Heretics e Koi il nostro più caloroso benvenuto nella lega: due team che Riot Games ha valutato come potenziali partner e su cui si riserva il diritto di approvazione. Tuttavia è doveroso sottolineare che la parola finale non è mai di Riot: la decisione spetta sempre ad acquirente e venditore nel corso della contrattazione.” Importante allora comprendere quali sono gli aspetti principali su cui si concentra la valutazione di Riot Games: “C’è un ampio processo che si svolge parallelamente a quello di acquisizione di uno slot tra le parti coinvolte. Questo include, ma non è limitato a, la visione di lungo periodo dell’azienda, il loro business plan, la struttura organizzativa, la forza del brand, anche i piani per la realizzazione di contenuti, come opera il team e l’allineamento con i valori e gli obiettivi dell’Lec”.

Il franchising funziona? L’Lec con l’attuale modello franchising ha ormai compiuto quattro anni e si trova attualmente al suo quinto anno di vita. Inizia quindi a essere lecito chiedersi se per Riot Games questo modello di business funzioni oppure no. “Siamo decisamente soddisfatti di come l’Lec si sia evoluta nel corso degli ultimi due anni: il nostro è un processo continuo di crescita in stretta collaborazione con i team che fanno parte del nostro sistema di franchigie”, ha dichiarato Guerrero. “Anche gli stessi cambiamenti annunciati e adottati per il 2023 sono stati concordati con i team”, ha voluto sottolineare, a dimostrazione che la sezione esports di Riot Games non agisce da padre padrone del proprio videogioco, almeno nella scena competitiva, ma anzi cerca di coinvolgere il più possibile le organizzazioni sue partner. “I recenti cambiamenti sono stati interamente sviluppati e concordati con i team dell’Lec con l’obiettivo unico di fornire la miglior esperienza possibile non solo a loro e ai giocatori ma anche ai tifosi e agli appassionati.” Le differenze con Valorant Se prendiamo in esame i recenti cambiamenti alla scena competitiva di Valorant, sul tactical shooter (sempre di Riot Games) i team che partecipano alle leghe regionali hanno la possibilità di giocarsi l’accesso alle leghe internazionali e qualificarsi agli eventi mondiali. È un’opportunità che potremmo vedere presto implementata anche su League of Legends? “In questo momento non abbiamo un percorso del genere per i team che fanno parte delle Erl (Emea Regional League, le leghe locali ndr) che preveda una loro partecipazione a eventi come il Mid-Season Invitational o i Worlds”. Il motivo è semplice: “Il modo in cui abbiamo realizzato la struttura competitiva della regione Emea è previsto per assicurare ai migliori giocatori di muoversi tra i vari livelli delle Erl con l’obiettivo di compiere il salto di qualità e ottenere un contratto dai team dell’Lec”. In questo momento le Erl fungono da vetrina per i giocatori più che per i team: ogni split di Lec sono numerosi i giocatori che esordiscono nella principale lega arrivando da una delle competizioni locali. “Ciò non toglie che per noi le Erl e l’Emea Masters (una sorta di Champions League con i migliori team di ogni campionato nazionale ndr) rappresentano il percorso per arrivare ai Mondiali: ovviamente tramite l’Lec”. Lec: a quando l’ampliamento? Una delle domande più ricorrenti nella massima scena competitiva di League of Legends riguarda l’allargamento dell’Lec. L’attuale modello “chiuso” non permette a nuove squadre di entrare nel campionato a meno di comprare uno slot, oggi valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tuttavia ci sono numerose realtà, come i francesi Karmine Corp, che a livello mediatico non hanno nulla da invidiare e sarebbero interessati a partecipare all’Lec. La soluzione potrebbe allora essere allargare l’attuale numero di squadre: “L’espansione del numero di team della lega è possibile in futuro. Ci sono numerosi fattori che dobbiamo però considerare quando parliamo di allargamento: come la qualità del prodotto, i talent, il brand, gli aspetti economici e competitivi”. Prosegue Guerrero: “Al momento non abbiamo piani per allargare la lega nell’immediato futuro ma continuiamo a rafforzare invece le opportunità per i giocatori di raggiungere l'élite del nostro sport. Uno dei cambiamenti chiave di questo percorso nel 2023 è stato offrire a tutti i giocatori che hanno la residenza in Europa, Turchia, Cis, Medio Oriente e Nord Africa l’opportunità di competere in Lec senza essere soggetti alla politica dei trasferimenti interregionali: di fatto non contano più come import. In questo modo diamo ai giocatori della regione più percorsi per conquistarsi un posto nella vetta della scena competitiva, l’Lec”. Il nuovo formato Il 2023 ha anche introdotto un nuovo formato competitivo per l’Lec, più complesso ma decisamente più interessante. A Guerrero abbiamo chiesto quanto tempo ci è voluto per studiarlo e arrivare alla forma finale e quanto è stato importante il contributo di team e giocatori: “Abbiamo sviluppato questo nuovo formato con i team dell’Lec negli ultimi 18 mesi: un lungo periodo di studio che ci ha consentito di fornire una nuova esperienza ai player, ai team e ai tifosi Lec.” “I cambiamenti”, prosegue Guerrero, “sono stati ricercati dagli stessi team e giocatori e rispondono a diverse esigenze, come ad esempio assistere a più match di alto livello tra i top team, o rendere il campionato più competitivo con l’introduzione delle Bo3. Il nostro è una sorta di programma pilota che verrà osservato a livello globale per capire quale sarà la risposta”.