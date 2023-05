League of Legends: ecco il nuovo roster degli Exeed

Lo scorso Spring Split 2023 gli Exeed hanno compiuto il loro esordio in Ultraliga, il campionato polacco di League of Legends. La competizione si inserisce nel circuito Emea delle Erl, di cui fa parte anche il Pg Nationals italiano. Tuttavia l’Ultraliga vanta una maggiore importanza per la sua natura di “accredited” che consente di avere maggiori tutele e supporto. Tra poche settimane gli Exeed torneranno a competere nel campionato polacco con un nuovo roster e l’obiettivo di conquistare i playoff.

I nuovi Exeed dell’Ultraliga

In vista del nuovo split che inizierà i primi di giugno, gli Exeed hanno annunciato il roster con cui affronteranno la sfida del Summer 2023. Addio a Jaqen, Xeonerr, Ribu, WaenA, Damkex e Slipper, così come a coach Respite. A comporre i nuovi Exeed saranno Shelfmade, Iamkees, Vigil, Endz e Mystiques, un team eterogeneo composto da una solida botlane con tanta esperienza e da tre giocatori meno noti alla scena internazionale ma con ottime prospettive future.

Mattia “Red” Caiazzo, manager del team di League of Legends, ci ha raccontato come è andata l’offseason. “Non è stato facile comporre il puzzle del roster ma d’altronde non è mai una passeggiata, come in ogni offseason. Siamo però soddisfatti del risultato.” Caiazzo ci ha anche spiegato da dove è iniziata la costruzione del nuovo roster. “Abbiamo deciso di partire dalla botlane, decisiva nel meta attuale. Una volta assicurati Endz e Mystiques, giocatori di grandissima esperienza, abbiamo voluto fare delle scommesse negli altri ruoli, fiduciosi che otterremo un’ottima risposta”.

Tanta Italia nel nuovo roster Exeed

Lauri “Endz” Tarkus saluta così l’Italia e il Pg Nationals, competizione a cui finora aveva partecipato in ogni singolo split. L’estone, ormai veterano della competizione, approda per la prima volta nell’Ultraliga in cui giocherà da residente, in quanto la competizione comprende, oltre la Polonia, anche le repubbliche baltiche Estonia, Lettonia e Lituania oltre a Georgia, Ucraina e Israele. Al suo fianco in botlane, come support, ci sarà Patryk "Mystiques" Piórkowski, classe ‘97, con un lungo passato competitivo che comprende anche uno split giocato in Lec con il team degli Excel.

In corsia centrale spazio invece al talento emergente tutto italiano di Matteo "Vigil" Scarcelli, giocatore che ha vestito diverse maglie in Italia, per ultima quella dei Cyberground Gaming nello scorso Spring Split 2023 del Pg Nationals. In giungla invece è arrivato Roshan "Rosha" Visser (in precedenza conosciuto come “I am Kees”), fermo nello scorso split ma inserito come sesto uomo nel roster dell’Anorthosis Famagosta; la scelta è ricaduta su di lui in virtù della grande sinergia che ha saputo costruire con il team durante i provini. In corsia superiore, infine, forse la scommessa più importante: quella di Shelfmade, pescato dalla terza divisione tedesca dove ha mostrato grande potenziale.

Il nuovo head coach degli Exeed in Ultraliga

Parla italiano anche il nuovo head coach del team, Thomas "Phoma" Kifle. Si tratta di una delle figure più importanti della scena italiana che ha avuto la possibilità di allenare numerosi team, tra cui i Mkers con cui ha conquistato la Top 8 all’Eumasters 2021. Ad accompagnarlo nel coaching staff saranno Mateusz “MaKu” Kujawa, strategic coach e unico superstite del roster dello Spring 2023, e Marcello “Ferakton” Passuti che abbiamo intervistato su Esportsmag qualche tempo fa.

Quali sono le aspettative per questo Summer 2023? “È difficile dare un obiettivo minimo ma sicuramente vogliamo migliorare il risultato ottenuto all’esordio e agguantare la qualificazione ai playoff. Da lì’ in poi si vedrà”, ha risposto Caiazzo, a cui abbiamo anche chiesto le sensazioni sulle altre squadre del campionato. “Il probabile addio di Noah agli Z10 (verso i Fnatic ndr) può spostare gli equilibri, in peggio per loro e in meglio per tutte le altre squadre. In generale non vedo così tanta differenza tra i vari team: possiamo giocarcela con tutti”.