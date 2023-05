A Londra League of Legends parla cinese tra gaming e spettacolo

Il 21 Maggio, in una rara domenica soleggiata a Londra, una squadra proveniente dal circuito competitivo cinese (LPL) ha conquistato il Mid-Season Invitational (MSI) di League of Legends per il terzo anno consecutivo. Dopo poco più di due settimane di competizione all’interno della Copper Box Arena nella capitale britannica, la prima competizione internazionale dell'anno del titolo firmato Riot Games ha coronato i JD Gaming campioni.

Il derby di Cina

L'arena del Parco Olimpico londinese ha ospitato dieci squadre provenienti da nove regioni del mondo competitivo di League, ma la finale si è rivelata essere un derby tra le due rappresentati dell’LPL: i Bilibili Gaming e i JDG. Un match finale che non ha sorpreso gli spettatori: durante tutta la competizione hanno infatti potuto assistere alle consistenti prestazioni in gioco, e vittorie, di entrambe le squadre. Per BLG e JDG era inoltre la quarta serie (alla meglio delle cinque) tra queste due squadre nel solo 2023. “Avevamo battuto i BLG diverse volte e quindi non avevamo troppa pressione, loro invece probabilmente sentivano lo stress prima della Grand Final", ha dichiarato Bai "369" Jia-Hao dei JDG nel post-partita.

Lo show dell’esports

Lo spettacolo che ha però preso di sorpresa gli oltre due milioni di spettatori da casa e nell'arena è quello che ha preceduto sul palco lo scontro finale tra le due squadre. La cerimonia d'apertura della finale dell'MSI ha ancora una volta dimostrato il talento eccezionale del reparto artistico e musicale di Riot Games. Il design del palco in sé ha attirato molteplici complimenti da professionisti del settore e rappresentanti di grandi aziende partner dell'evento, come Mastercard. Ma la performance che ha coinvolto ballerini, giocatori della competizione ed il cantautore della canzone legata all’evento , Che Lingo, ha scoccato la freccia finale che ha fatto innamorare tutti gli spettatori.

Un’esibizione “unica”

Un fattore che ha reso lo spettacolo ancora più unico è stata la rivelazione, ottenuta in esclusiva dalla nostra inviata Cecilia Ciocchetti, dell’artista Che Lingo, il quale ha confidato che la canzone dell'MSI 2023 da lui scritta non sarà presente durante i suoi concerti. "È qualcosa che ho scritto per i fan di League, per Riot, e per tutti coloro che hanno dedicato anni e investimenti alla crescita del settore degli esport".

La risposta europea

Tra giochi di luce, personaggi del gioco che prendono vita sul palco e camaleontiche coreografie, la cerimonia d'apertura dell'MSI 2023 ha mostrato la dedizione di Riot Games alla scena esportiva di League. Grazie all’MSI queste passate settimane di maggio i riflettori sono stati puntati sull’Europa: il responso del Vecchio Continente ad un evento ospitato su suolo britannico dopo quasi dieci anni è stato più che positivo. L’entusiasmo del pubblico ha fatto colpo su Riot, il cui portavoce non ha escluso la possibilità di rivedere un evento internazionale in Europa molto presto.