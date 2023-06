Manchester City: dal triplete all’esports coreano

La ferita della finale di Champions League è ancora fresca e aperta, apertissima, per i tifosi dell’Inter. Soprattutto considerato quanto la squadra di Inzaghi sia riuscita a ingarbugliare la manovra d’attacco del club di Guardiola per oltre 60 minuti, prima di cedere al gol di Rodri. La vittoria della Coppa dalle Grandi Orecchie ha consegnato al Manchester City di conquistare il Trouble, o triplete se preferite la versione spagnola, proprio contro l’unica squadra italiana a esserci mai riuscita. Campionato, Coppa nazionale e Champions, la prima nella storia del club, per una stagione trionfante su tutti i fronti.

Da Istanbul a Seoul

Archiviata la stagione calcistica, il Manchester City ha adesso iniziato il proprio riposo, anche se per alcuni giocatori sono in realtà arrivati gli impegni con le rispettive nazionali. La direzione del club, intanto, ha portato a casa una collaborazione decisamente prestigiosa con una delle realtà esports più blasonate e vincenti al mondo. Si tratta dei GEN.G, organizzazione di stampo coreana ma che vanta sedi anche negli States e in Cina. I GEN.G sono nati nel 2017 con l’obiettivo di creare un ponte tra il mercato asiatico e quello nordamericano con l’unione di gruppi di investitori provenienti da entrambe le aree geografiche.

Chi sono i GEN.G

L’organizzazione esports è presente su vari titoli come League of Legends, Valorant e Overwatch. Sul primo, in particolare, i GEN.G vantano due titoli mondiali, conquistati quando erano brandizzati Samsung Galaxy, nonché vincitori degli ultimi due campionati coreani. Su Overwatch competono come Seoul Dynasty, mentre Rocket League è l’esempio di un club eterogeneo con un team tutto statunitense che compete nella scena nordamericana. Per il City non è certo la prima esperienza nell’esports, anzi. Negli ultimi anni ha contribuito con diverse collaborazioni a sviluppare talenti su Fortnite e, inevitabilmente, su Fifa: tra questi Shaun “Shellzz” Springette, campione nella ePremier League 2020-2021, e Aidan “Threats” Mong, vincitore del DreamHack San Diego 2023.

Preparazione in Corea

I Citizens hanno anche annunciato che per preparare la stagione 2023/2024 si recheranno proprio a Seoul, potenziando così da subito la nuova collaborazione. “Lavorando con i GEN.G, un nome di grande successo nell’industria del gaming, speriamo di innescare una sinergia unica di pubblico globale, offrendo a entrambe le organizzazioni la possibilità di creare esperienze entusiasmanti per tutti”, ha commentato Gavin Johnson, direttore dei media del City Football Group.