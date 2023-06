League of Legends: in arrivo una nuova modalità

L’evento avrà inizio in tutto il mondo il 20 luglio e terminerà lunedì 28 agosto per oltre un mese di novità da trascorrere sui titoli preferiti di Riot Games, escluso Valorant (che come sappiamo non è ispirato al mondo di League of Legends). "Siamo davvero entusiasti per la gamma di esperienze diverse distribuite in tutto l'ecosistema di League of Legends che costituiscono l'evento Spirito Guerriero", ha dichiarato Andrei van Roon, Responsabile di League Studio. "Arena, Rissa d'anime e Duello Tag permetteranno di giocare rispettivamente a League of Legends, Teamfight Tactics e Wild Rift in nuovi modi che siamo convinti offriranno un'esperienza davvero innovativa. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ne penseranno i giocatori dopo aver provato le nuove modalità".

La nuova modalità Arena

Spirito Guerriero è un vero e proprio omaggio ai titoli picchiaduro e agli anime come Dragonball in cui la storia si concentra sui combattimenti tra sfidanti. Oltre all’arrivo di Naafiri, il nuovo campione di League of Legends presentato qualche giorno fa, il client di League of Legends vedrà lo sbarco di una nuova modalità annunciata da tempo e attesa da molti. Si tratta dell’Arena, una nuova modalità in cui quattro squadre da due giocatori si sfidano in una serie di combattimenti a turni. Alla fine di ogni turno le squadre possono potenziare il proprio equipaggiamento e le proprie statistiche, finché non rimarrà in campo una sola squadra.

I nuovi aspetti

Nonostante i dettagli su questa funzionalità saranno rivelati nei prossimi giorni, sappiamo già che il combattimento si svolge su quattro diversi campi di battaglia che variano per dimensioni, densità del terreno e tematica. I campioni dell'universo Spirito Guerriero inoltre appariranno di tanto in tanto durante le partite per aiutare od ostacolare i giocatori. Oltre alla nuova modalità sono stati presentati dodici nuovi aspetti a tema Spirito Guerriero: Samira Spirito Guerriero (supremo), Viego Spirito Guerriero (leggendario), Naafiri Spirito Guerriero, Shaco Spirito Guerriero, Pyke Spirito Guerriero, Sett Spirito Guerriero, Lux Spirito Guerriero, Jhin Spirito Guerriero, Gwen Spirito Guerriero, Evelynn Spirito Guerriero, Shaco Spirito Guerriero (edizione prestigio) e Pyke Spirito Guerriero (edizione prestigio)

Pass Spirito Guerriero 2023

Il Torneo delle Anime

Come in una classica puntata di Dragonball, i giocatori di League of Legends avranno la possibilità di affrontare gli avversari in un evento competitivo, il Torneo delle Anime. Indetto dal misterioso Occhio Divino, permetterà ai player di immedesimarsi nei panni di Samira e ottenere reputazione semplicemente giocando partite di League of Legends. Grazie ai punti accumulati, sarà possibile sbloccare nuove abilità per il personaggio e avanzare ulteriormente nel torneo, con l’obiettivo di superare tutti e dieci gli sfidanti e sbloccare i livelli di difficoltà Storia ed Esperto.