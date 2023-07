Sul MOBA dei Pokémon è in arrivo Mewtwo per celebrare il secondo anniversario

The Pokémon Company ha appena annunciato l'arrivo di Mewtwo come personaggio giocabile di Pokémon Unite in occasione del secondo anniversario del gioco. Dal suo lancio nel 2021, Pokémon Unite ha superato i 100 milioni di download in tutto il mondo e 56 Pokémon sono stati aggiunti come eroi, ognuno con un set di mosse unico. Per festeggiare due anni di lotte Unite, un nuovo tipo di lotta e uno dei Pokémon più amati sono ora disponibili.

Mewtwo arriva su Pokémon Unite e può megaevolversi in MegaMewtwo X

Il Pokémon leggendario Mewtwo è ora disponibile in Pokémon Unite, può megaevolversi in MegaMewtwo X durante le lotte e usare le sue mosse in rapida successione per attaccare gli avversari senza tregua. Potete ottenere la licenza Unite di MegaMewtwo X gratis partecipando all'evento "Sfida della grotta cristallina di Mewtwo", attualmente in corso. In più, l'arrivo della licenza Unite di MegaMewtwo Y è in programma per la metà di agosto, il che offrirà agli Allenatori un ulteriore modo di giocare con l'amatissimo Pokémon.

Come funziona agguato selvatico, la nuova lotta di Pokémon Unite

A differenza del formato standard delle lotte 5 contro 5, in agguato selvatico i giocatori dovranno collaborare con i compagni di squadra per proteggere Tinkaton dai Pokémon selvatici che lo attaccano. Alcuni Pokémon sconfitti durante la lotta possono anche essere richiamati in campo per dare una mano.

Disponibilità dell'evento:

1° round: dalle 02:00 di sabato 22 luglio alle 01:59 di martedì 01 agosto

2° round: dalle 02:00 di sabato 4 agosto alle 01:59 di lunedì 6 agosto

3° round: dalle 02:00 di sabato 11 agosto alle 01:59 di lunedì 13 agosto?

4° round: dalle 02:00 di sabato 18 agosto alle 01:59 di lunedì 20 agosto

Cosa c'è nel pass di lotta della stagione 17?

Il pass di lotta stagione 17 è ora disponibile. Con il pass premium di questa stagione, i giocatori possono ottenere gli Holowear Stile pirata per Greedent e Zacian, oltre ad articoli di moda per Allenatori del Set pirata. ma solo fino a domenica 10 settembre.?

Ecco gli altri eventi in arrivo su Pokémon Unite

Una nuova stagione di lotte competitive sarà disponibile dalle 06:00 di giovedì 20 luglio alle 23:59 di domenica 10 settembre. Un evento dedicato ai pronostici per i World di Yokohama (WCS), in cui i giocatori possono provare a indovinare quali squadre finiranno sul podio ai Campionati Mondiali Pokémon 2023, offrirà fantastiche ricompense come degli articoli di moda per Allenatori e sarà disponibile dalle 09:00 di venerdì 28 luglio alle 02:00 di venerdì 11 agosto.

