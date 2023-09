Emea Masters: la finale di LoL è tra Francia e Spagna

Spagna contro Francia, la finale dell’Emea Masters è senza dubbio una sfida tra i due giganti dell’esports europeo di League of Legends. Una finale che finalmente, dopo oltre cinque anni (l’ultima volta fu a Katowice nella primavera del 2018 alla prima edizione), torna dal vivo e lo fa in grande stile. Questa volta infatti le due squadre finaliste della Champions di League of Legends si sfidano sullo stesso palcoscenico che ospiterà, i giorni successivi, le finali dell’Lec a cui prenderanno parte Fnatic, Mad Lions e G2 Esports. L’appuntamento è per le 17:00 di venerdì 8 settembre con la cerimonia di apertura della finale dell’Emea Masters: diretta, come sempre, anche su Pg Esports .

Karmine Corp, l'istituzione francese

Le due finaliste dell’Emea Masters, Karmine Corp e Movistar Riders, sono senza dubbio tra le organizzazioni più rappresentative dei propri paesi. I Karmine Corp, vincitori del campionato francese Lfl, hanno un seguito sui social che fa invidia persino ai team dell’Lec: hanno inoltre già vinto questa competizione per ben tre volte, consecutive, impresa storica considerato che nessun altro team è riuscito a vincerla nemmeno due volte. Tre i giocatori francesi in squadra: il veterano Cabochard, ormai bandiera del team, il midlaner Saken, unico superstite dei tre trionfi in Emea Masters, e il giovane prodigio Caliste. Chiudono il polacco Cinkrof in giungla e il belga Targamas come support, già vincitore di un titolo Lec con i G2 Esports nel 2022.

Movistar Riders per la Spagna

I Movistar Riders si trovano invece alla loro prima finale in assoluto, presentandosi da campioni in carica della Spagna. Proprio un anno fa fu un team spagnolo ad aggiudicarsi il trofeo nel Summer 2022: quegli Heretics che avremmo poi ritrovato all’inizio di quest’anno, seppur con un roster differente, in Lec. I Movistar Riders si presentano alla finale con un roster composto da tre spagnoli, Marky, Supa e Alvaro, il francese Isma e il midlaner Freeskowy, con un passato in Italia nei Racoon. È proprio lui il giocatore da tenere d’occhio in questa finale, forse finalmente giunto a maturazione dopo un lungo, forse anche troppo, percorso di gavetta.

Il cammino verso la finale

Le due squadre arrivano a questa finale dopo un percorso tortuoso che non li ha visti protagonisti, nonostante le aspettative, nel Group Stage. Qualificate direttamente ai gironi del Main Event grazie alla vittoria del titolo nazionale, entrambe hanno chiuso al secondo posto in modo inaspettato. I Movistar riders hanno chiuso con tre vittorie e tre sconfitte, alla pari degli Unicorns of Love ma favoriti negli scontri diretti. A sorprendere sono state in particolare le due sconfitte contro i turchi del Nasr. I Karmine Corp hanno chiuso con lo stesso punteggio, sconfitti per due volte dagli italiani Macko e costretti a giocarsi lo spareggio contro gli irlandesi Nativz, vinto a fatica.

Quasi Macko

Entrambe, insomma, hanno rischiato grosso di non arrivare in Top 8. Un risultato che per loro doveva essere il minimo sindacale e che invece, alla fine, si è trasformato in qualcosa di più. Nel tabellone i Karmine Corp hanno avuto un sorteggio difficile, pescando gli Istanbul Wildcats campioni in carica. La vittoria netta per 3-0 li ha però lanciati sotto il profilo mentale, prendendosi anche la vittoria in semifinale contro i Gamers Origin nel derby francese, vinto 3-2. E adesso sono pronti a giocarsi il titolo davanti al proprio pubblico a Montpellier. Dalla loro i Movistar Riders non hanno ancora perso nemmeno un game, vincendo a sorpresa per 3-0 contro i francesi Bk Rogue e poi, un po’ meno a sorpresa, imponendosi con lo stesso punteggio contro i nostri Macko.