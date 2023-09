Emea Masters: Karmine Corp quattro volte campioni

Ci sono voluti oltre due anni dal primo trionfo per i Karmine Corp ma alla fine sono riusciti a diventare campioni d’Europa davanti a un pubblico, il loro pubblico. All’interno della Sud de France Arena di Montpellier, praticamente tutta esaurita, l’organizzazione francese ha potuto alzare il suo quarto trofeo europeo dell’Emea Masters, il primo dal vivo. I Karmine Corp allungano così la striscia di vittorie nella competizione europea di League of Legends, salendo a quattro, un record difficilmente raggiungibile nei prossimi anni.

La partita

I Karmine Corp sono partiti immediatamente forte con gli avversari spagnoli dei Movistar Riders che hanno dimenticato di timbrare il cartellino. In nemmeno un’ora e mezza il match è già sul 2-0 ma forse è proprio questo a dare la sveglia, finalmente, agli iberici. I Riders entrano in partita con un Fresskowy che, rispettando i pronostici della vigilia, inizia a farsi notare per i suoi pick in corsia centrale. Prima un Lucian in midlane, che di certo non è atipico; poi Ezreal, questo decisamente più raro in corsia centrale.

Perché Xerath

Infine Xerath, scelto in risposta all’Azir di Saken. “Non solo è un ottimo counter per Azir ma rientrava in modo ottimale per come si stava sviluppando la draft avversaria”, ha raccontato Bart?omiej "Fresskowy" Przewo?nik nella conferenza post-partita alla domanda della nostra inviata Cecilia “Aithusa” Ciocchetti. “Inoltre andava bene anche per l’idea che avevamo per la nostra draft. Avevamo intenzione di giocare front-to-back in modo da poter infliggere danni ai Karmine senza esporre troppo i nostri carry”.

Quarto titolo europeo

Nonostante l’idea fosse solida, l’esecuzione non è stata delle migliori con i Karmine Corp che hanno preso vantaggio sulla mappa fin dai primi minuti conducendo il quinto e decisivo game dall’inizio alla fine. All’esplosione del Nexus è esplosa anche la felicità dei giocatori, in particolare del midlaner Lucas "Saken" Fayard, unico superstite di tutti e quattro i titoli Emea Masters conquistati dai Karmine Corp. La Francia cementifica il primo posto nella classifica dei paesi che hanno più vittorie in questo torneo, salendo a sei. Dietro di loro la Spagna con “appena” due vittorie.

L'affetto francese

Il colpo d’occhio però è arrivato senza dubbio dal pubblico presente: un’arena da 10.000 posti quasi del tutto esaurita, con il pubblico per gran parte francese accorso per applaudire la squadra rappresentante del proprio paese e onorare gli avversari. Oggi e domani, invece, arriva l’Lec con la finale del loser bracket e la Grand Final che, domenica, assegnerà il trofeo stagionale, il primo nella storia della competizione con il nuovo formato introdotto nel 2023. I primi a sfidarsi saranno Fnatic e Mad Lions: ad attenderli già in finale ci saranno i G2 Esports.