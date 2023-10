Dota 2: riecco il PSG

Dota 2 protagonista degli Esports

Il club della capitale francese si riavvicina ai fan di Dota 2 per una nuova avventura che si preannuncia ricca di emozioni e successi, partecipando a uno dei tornei più prestigiosi di un gioco giocato da centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo. Lanciato nel 2011, il The International è uno dei più antichi tornei di Dota 2. È di fatto il mondiale di Dota 2, che attira centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo, oltre alle più grandi squadre di esports del mondo, PSG inclusa.

Nasce il PSG Quest

Fabien Allègre, Chief Brand Officer del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare una nuova entusiasmante avventura Esports per il Paris Saint-Germain. Oggi siamo molto orgogliosi di presentare la nostra squadra di Dota 2 PSG Quest, che porterà i colori del club con distinzione nelle più grandi competizioni di gioco. In questo modo, il club continua a perseguire la sua ambizione di entrare nell'élite globale degli Esports e di continuare a intrattenere e appassionare il pubblico del calcio non tradizionale".

Collaborazione casalinga

Per la prima volta da quando è diventato il primo club europeo a creare una sezione esports nel 2016, il Paris Saint-Germain si allea con un'azienda del Medio Oriente. I Quest Esports hanno la loro sede infatti in Qatar, lo stesso paese da cui proviene Al Thani, proprietario (indiretto tramite il Qatar Sport Investments) proprio del Paris Saint-Germain. Seguita da quasi 1,3 milioni di fan sui social media, Quest rappresenta una delle eccellenze competitive del paese sulla scena internazionale.

PSG e Quest insieme per il Qatar

Elie Gemayel, CEO di Quest Esports, ha commentato: "Questa partnership è una pietra miliare significativa per Quest Esports. Il nostro percorso, dalla nascita nel 2022 alla collaborazione con un marchio globale come il Paris Saint-Germain, riflette la nostra dedizione e la visione del Qatar per gli esports. Insieme, come PSG Quest, non solo stiamo gareggiando ai massimi livelli, ma stiamo anche promuovendo una nuova era di esports, unendo le culture e ispirando milioni di persone a livello globale".