Mondiali di LoL, finale da record

In occasione della semifinale tra T1 e JD Gaming, i mondiali di League of Legends avevano registrato un picco di spettatori di 4,3 milioni, escludendo i numeri cinesi. Per Riot Games invece, che ha accesso a dati più apprfonditi a livello globale, la stessa partita aveva raggiunto i 33 milioni di spettatori. In attesa dei dati ufficiali del publisher per la finale mondiale, Esportscharts ha già identificato l’atto conclusivo dei Worlds 2023 come il più visto di sempre.

I numeri della finale

Il match tra T1 e Weibo Gaming, rispettivamente Corea contro Cina, ha segnato un nuovo record nella storia degli esports con 6,4 milioni di spettatori di picco. Un dato che supera di quasi 1 milione il record precedente appartenuto alle finali 2021 delle Worlds Series di Free Fire e di quasi 1,5 milioni più alto rispetto al miglior risultato di sempre ottenuto da League of Legends con la finale dei Worlds 2022. Anche all’epoca, un anno fa, in finale c’erano i T1.

Eco mediatica gigantesca

Come raccontato nel nostro articolo precedente, la vittoria dei T1 nel mondiale giocata in casa in Corea è stato celebrato anche dal presidente coreano Yoon Suk Yeol che si è congratulato con i giocatori. “Cari giocatori del team T1, mi congratulo vivamente con il vostro primo campionato del mondo in sette anni, il vostro quarto campionato del mondo in totale”.

I mondiali 2024

L’attenzione adesso si sposterà quindi sull’edizione 2024 che sarà ospitata alla O2 Arena di Londra il 2 novembre del prossimo anno. Edizione che segnerà quindi il ritorno dei mondiali di League of Legends in Europa a distanza di tre anni dall’ultima volta. Sarà tuttavia la prima volta dopo l’edizione del 2019 che i Worlds sbarcano nel Vecchio Continente in era post-covid con il pubblico dal vivo.