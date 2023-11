T1, arrivano i complimenti del presidente coreano per la vittoria mondiale

In un comunicato ufficiale affidato ai social, il presidente coreano Yoon Suk Yeol si è congratulato con i T1 per la vittoria dei Worlds 2023 di League of Legends. “Cari giocatori del team T1, mi congratulo vivamente con il vostro primo campionato del mondo in sette anni, il vostro quarto campionato del mondo in totale. Ai Giochi asiatici di Hangzhou, in cui l'esports è stato eletto sport ufficiale per la prima volta, la Corea del Sud ha vinto quattro medaglie”. Tra cui, appunto, su League of Legends con il roster composto da Zeus, Kanavi, Chovy, Faker, Ruler e Keria.